МЗС України: Росія боїться передати "меморандум" через нереалістичні ультиматуми

Небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.

Джерело: заява речника МЗС України Георгія Тихого на сторінці в Х

Дослівно: "Страх росіян перед передачею свого "меморандуму" Україні свідчить про те, що, ймовірно, він наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що насправді затягують мирний процес".

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Деталі: Тихий заявив, що росіяни мають передати документ, як раніше заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Дослівно: "Якщо це не так – вони мають негайно передати документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити ці ігри, які лише доводять, що, ймовірно, вони хочуть, аби наступна зустріч виявилася порожньою".

Передісторія:

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