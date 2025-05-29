Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

МЗС України: Росія боїться передати "меморандум" через нереалістичні ультиматуми

Українська правдаЧетвер, 29 травня 2025, 14:11
МЗС України: Росія боїться передати меморандум через нереалістичні ультиматуми
Георгій Тихий, речник МЗС

Небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.

Джерело: заява речника МЗС України Георгія Тихого на сторінці в Х

Дослівно: "Страх росіян перед передачею свого "меморандуму" Україні свідчить про те, що, ймовірно, він наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що насправді затягують мирний процес".

Реклама:

Деталі: Тихий заявив, що росіяни мають передати документ, як раніше заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Дослівно: "Якщо це не так – вони мають негайно передати документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити ці ігри, які лише доводять, що, ймовірно, вони хочуть, аби наступна зустріч виявилася порожньою".

Передісторія:

РЕКЛАМА:
  • Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
  • 23 травня Зеленський повідомив: те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу.

МЗСпереговориросійсько-українська війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
ФотоДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими
МЗС України: Росія боїться передати "меморандум" через нереалістичні ультиматуми
У НАТО анонсували нове засідання "Рамштайну" на наступному тижні
Портнов напередодні вбивства зустрічався з Татаровим і Сухачовим – джерела
Посольство України заперечило скорочення візиту Зеленського до Німеччини
відеоУ Росії від вибуху загинув заступник мера, який наводив ракети на Маріуполь
Усі новини...
Росія атакувала Україну 90-та БпЛА: 56 з них знешкодили, але є і влучання
Пєсков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій "меморандум"
РФ вдарила балістикою по фермерському господарству на Миколаївщині: є загиблий та поранені
Веніславський: Темпи мобілізації знизились, але дозволяють тримати фронт
Останні новини
15:44
"Гра закінчилася": союзники Трампа вимагають посилення санкцій проти Росії
15:33
фотоПід американським журналістом в Києві обвалився балкон
15:33
Політ понад хмарами: у Китаї парапланерист випадково піднявся на висоту понад 8000 метрів
15:32
Без черешні, малини та яблук. Що ще знищили весняні заморозки
15:31
Фото8 млн грн збитків: На Миколаївщині викрили махінації військової частини з "бойовими" виплатами
15:04
футбол"Полтава" визначилась із домашнім стадіоном на сезон-2025/26
15:01
Стокгольмський міжнародний музичний конкурс має зв'язки з Росією – розслідування
14:57
Росія втратила близько $450 мільярдів доходів від енергоресурсів через санкції
14:41
ФотоДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими
14:31
"Особистий проєкт": Портнов координував "вугільну справу" Порошенка – джерела 
Усі новини...
Реклама:
Реклама: