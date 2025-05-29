МЗС України: Росія боїться передати "меморандум" через нереалістичні ультиматуми
Небажання Росії офіційно передати свій "меморандум" для переговорів свідчить про наявність у ньому нереалістичних вимог та спробу затягнути мирний процес.
Джерело: заява речника МЗС України Георгія Тихого на сторінці в Х
Дослівно: "Страх росіян перед передачею свого "меморандуму" Україні свідчить про те, що, ймовірно, він наповнений нереалістичними ультиматумами, і вони бояться виявити, що насправді затягують мирний процес".
Деталі: Тихий заявив, що росіяни мають передати документ, як раніше заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.
Дослівно: "Якщо це не так – вони мають негайно передати документ, як сказав міністр закордонних справ Андрій Сибіга, і припинити ці ігри, які лише доводять, що, ймовірно, вони хочуть, аби наступна зустріч виявилася порожньою".
Передісторія:
- Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.
- 23 травня Зеленський повідомив: те, що Російська Федерація вже тиждень формулює так званий "меморандум" для припинення вогню – це знущання з усього світу.