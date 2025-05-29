МИД Украины: Россия боится передать "меморандум" из-за нереалистичных ультиматумов

Нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нём нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.

Источник: заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого на странице в X

Дословно: "Страх россиян перед передачей своего "меморандума" Украине свидетельствует о том, что, вероятно, он наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся показать, что на самом деле затягивают мирный процесс".

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Детали: Тихий заявил, что россияне должны передать документ, как ранее отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.

Дословно: "Если это не так — они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить эти игры, которые лишь подтверждают, что, вероятно, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой".

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