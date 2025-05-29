МИД Украины: Россия боится передать "меморандум" из-за нереалистичных ультиматумов
Нежелание России официально передать свой "меморандум" для переговоров свидетельствует о наличии в нём нереалистичных требований и попытке затянуть мирный процесс.
Источник: заявление представителя МИД Украины Георгия Тихого на странице в X
Дословно: "Страх россиян перед передачей своего "меморандума" Украине свидетельствует о том, что, вероятно, он наполнен нереалистичными ультиматумами, и они боятся показать, что на самом деле затягивают мирный процесс".
Детали: Тихий заявил, что россияне должны передать документ, как ранее отметил министр иностранных дел Андрей Сибига.
Дословно: "Если это не так — они должны немедленно передать документ, как сказал министр иностранных дел Андрей Сибига, и прекратить эти игры, которые лишь подтверждают, что, вероятно, они хотят, чтобы следующая встреча оказалась пустой".
Предыстория:
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.
- 23 мая Зеленский сообщил: то, что Российская Федерация уже неделю формулирует так называемый "меморандум" для прекращения огня – это издевательство над всем миром.