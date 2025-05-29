Зеленський: Росіяни не передають свій "меморандум" партнерам – це черговий обман
Президент України Володимир Зеленський 29 травня заявив, що російська сторона не передала так званий "меморандум" ні США, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла протилежне.
Джерело: звернення Зеленського 29 травня
Пряма мова: "Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали.
Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. Хоча обіцяли абсолютно протилежне, і передусім вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, Президенту Трампу. Черговий російський обман".
Деталі: Президент додав, що росіяни роблять все, щоб "зустрічі були пустими", і це ще одна причина посилити санкційний тиск на них.
Передісторія:
- 28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.
- Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.