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Зеленський: Росіяни не передають свій "меморандум" партнерам – це черговий обман

Тетяна ОлійникЧетвер, 29 травня 2025, 19:41
Зеленський: Росіяни не передають свій меморандум партнерам – це черговий обман
Фото - getty images

Президент України Володимир Зеленський 29 травня заявив, що російська сторона не передала так званий "меморандум" ні США, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла протилежне.

Джерело: звернення Зеленського 29 травня

Пряма мова: "Слова з Москвою не працюють. Навіть так званий "меморандум", який вони обіцяли й начебто більш ніж тиждень готували, досі ніхто не бачив. Україні не передали. Нашим партнерам не передали.

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Навіть Туреччині як країні, яка приймала першу зустріч, теж не передали нову адженду. Хоча обіцяли абсолютно протилежне, і передусім вони обіцяли це Сполученим Штатам Америки, Президенту Трампу. Черговий російський обман".

Деталі: Президент додав, що росіяни роблять все, щоб "зустрічі були пустими", і це ще одна причина посилити санкційний тиск на них.

Передісторія: 

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  • 28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.
  • Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.

ЗеленськийРосіявійна
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