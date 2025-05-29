Зеленский: Россияне не передают свой "меморандум" партнерам – это очередной обман

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая заявил, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещали обратное.

Источник: обращение Зеленского 29 мая

Прямая речь: "Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы более недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали.

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Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. Хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, Президенту Трампу. Очередной российский обман".

Детали: Президент добавил, что россияне делают все, чтобы "встречи были пустыми", и это еще одна причина усилить санкционное давление на них.

Предистория:

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