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Зеленский: Россияне не передают свой "меморандум" партнерам – это очередной обман

Татьяна ОлейникЧетверг, 29 мая 2025, 19:41
Зеленский: Россияне не передают свой меморандум партнерам – это очередной обман
Фото - getty images

Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая заявил, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещали обратное.

Источник: обращение Зеленского 29 мая

Прямая речь: "Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы более недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали.

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Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. Хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, Президенту Трампу. Очередной российский обман".

Детали: Президент добавил, что россияне делают все, чтобы "встречи были пустыми", и это еще одна причина усилить санкционное давление на них.

Предистория:

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  • 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.
  • Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.

ЗеленскийРосcиявойна
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