Зеленский: Россияне не передают свой "меморандум" партнерам – это очередной обман
Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая заявил, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещали обратное.
Источник: обращение Зеленского 29 мая
Прямая речь: "Слова с Москвой не работают. Даже так называемый "меморандум", который они обещали и вроде бы более недели готовили, до сих пор никто не видел. Украине не передали. Нашим партнерам не передали.
Даже Турции как стране, которая принимала первую встречу, тоже не передали новую адженду. Хотя обещали абсолютно противоположное, и прежде всего они обещали это Соединенным Штатам Америки, Президенту Трампу. Очередной российский обман".
Детали: Президент добавил, что россияне делают все, чтобы "встречи были пустыми", и это еще одна причина усилить санкционное давление на них.
Предистория:
- 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.