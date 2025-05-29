На нові переговори у Стамбул Росія знову посилає делегацію Мединського

На новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який запланований на 2 червня в Стамбулі (Туреччина), від РФ поїде та сама делегація, що брала участь у попередній зустрічі і яку президент Володимир Зеленський розкритикував за низький рівень.

Джерело: речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в ефірі російського державного телеканалу "Россия 24", передає "Суспільне"

Деталі: За її словами, склад російської делегації не зміниться та, як і раніше, її очолить помічник глави Кремля Владіміра Путіна – Владімір Мединський.

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У Міністерстві закордонних справ України заявили, що склад делегації України на переговорах з РФ залежатиме від представників Росії.

Наступний раунд мирних переговорів може відбутися в Стамбулі 2 червня. Цю дату та майданчик запропонувала Росія, проте Україна наразі офіційно не погоджувалася. Київ закликає Москву надіслати "меморандум" щодо припинення вогню для ознайомлення до проведення другого раунду потенційних перемовин.

Що передувало:

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