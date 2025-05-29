Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На нові переговори у Стамбул Росія знову посилає делегацію Мединського

Євген КізіловЧетвер, 29 травня 2025, 20:42
На нові переговори у Стамбул Росія знову посилає делегацію Мединського
фото: росзмі

На новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який запланований на 2 червня в Стамбулі (Туреччина), від РФ поїде та сама делегація, що брала участь у попередній зустрічі і яку президент Володимир Зеленський розкритикував за низький рівень.

Джерело: речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в ефірі російського державного телеканалу "Россия 24", передає "Суспільне"

Деталі: За її словами, склад російської делегації не зміниться та, як і раніше, її очолить помічник глави Кремля Владіміра Путіна – Владімір Мединський.

Реклама:

У Міністерстві закордонних справ України заявили, що склад делегації України на переговорах з РФ залежатиме від представників Росії.

Наступний раунд мирних переговорів може відбутися в Стамбулі 2 червня. Цю дату та майданчик запропонувала Росія, проте Україна наразі офіційно не погоджувалася. Київ закликає Москву надіслати "меморандум" щодо припинення вогню для ознайомлення до проведення другого раунду потенційних перемовин.

Що передувало:

РЕКЛАМА:
  • Президент України Володимир Зеленський 29 травня обурився, що російська сторона не передала так званий "меморандум" ні США, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла протилежне.
  • 28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.
  • Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.

переговориТуреччинамирросійсько-українська війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Білий дім сподівається, що після зустрічі України і РФ "ситуація зрушить з мертвої точки"
Троє близьких родичок колишніх топправоохоронців володіють апартаментами у Буковелі
Зеленський: Росіяни не передають свій "меморандум" партнерам – це черговий обман
У Трампа натякнули, що рішення суду не зупинить його нові мита
Обшуки у Ярославського: поліція розслідує відмивання грошей через "Укртатнафту"
ФотоДБР завершило розслідування щодо командира 211-ї бригади, який замовчував тортури над військовими
Усі новини...
переговори
МЗС України: Росія боїться передати "меморандум" через нереалістичні ультиматуми
Пєсков заявив, що Росія не буде публічно говорити про свій "меморандум"
Рубіо у розмові з Лавровим закликав до добросовісного діалогу РФ з Україною
Останні новини
00:36
США вийдуть з мирних переговорів, якщо Росія продовжить війну – представник у Радбезі ООН
23:54
Через російський обстріл Херсона загинув чоловік
23:53
Баскетбольна Євроліга затвердила розширення до 20 команд на сезон-2025/26
23:45
Чи варто переглянути документальний фільм "Квіти України". Рецензія
23:43
США підтвердили, що Ізраїль підтримав пропозицію перемирʼя в Газі, чекають на відповідь ХАМАС
23:19
футболЖитомирське "Полісся" призначило Ротаня головним тренером
23:17
У Запорізькій області армія РФ поранила FPV-дроном батька з сином
23:10
Як зрозуміти, що ми втікаємо від емоцій. Розмова з психотерапевткою
23:03
Новини економіки 29 травня: чи перезапускає РФ ЗАЕС, Україна продає найбільшу титанову компанію
22:56
футболУкраїнець Ярмолюк підписав новий контракт з англійським "Брентфордом"
Усі новини...
Реклама:
Реклама: