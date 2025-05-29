На нові переговори у Стамбул Росія знову посилає делегацію Мединського
На новий раунд мирних переговорів між Росією та Україною, який запланований на 2 червня в Стамбулі (Туреччина), від РФ поїде та сама делегація, що брала участь у попередній зустрічі і яку президент Володимир Зеленський розкритикував за низький рівень.
Джерело: речниця Міністерства закордонних справ РФ Марія Захарова в ефірі російського державного телеканалу "Россия 24", передає "Суспільне"
Деталі: За її словами, склад російської делегації не зміниться та, як і раніше, її очолить помічник глави Кремля Владіміра Путіна – Владімір Мединський.
У Міністерстві закордонних справ України заявили, що склад делегації України на переговорах з РФ залежатиме від представників Росії.
Наступний раунд мирних переговорів може відбутися в Стамбулі 2 червня. Цю дату та майданчик запропонувала Росія, проте Україна наразі офіційно не погоджувалася. Київ закликає Москву надіслати "меморандум" щодо припинення вогню для ознайомлення до проведення другого раунду потенційних перемовин.
Що передувало:
- Президент України Володимир Зеленський 29 травня обурився, що російська сторона не передала так званий "меморандум" ні США, ні Україні, ні Туреччині, хоча обіцяла протилежне.
- 28 травня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував провести другий раунд переговорів з Україною в Стамбулі 2 червня.
- Напередодні стало відомо, що міністр оборони України Рустем Умєров передав РФ документ, що відображає українську позицію та очікує на їхній "меморандум" у відповідь.