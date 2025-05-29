На новые переговоры в Стамбул Россия снова посылает делегацию Мединского

На новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на 2 июня в Стамбуле (Турция), от РФ поедет та же делегация, которая участвовала в предыдущей встрече и которую президент Владимир Зеленский раскритиковал за низкий уровень.

Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире российского государственного телеканала "Россия 24", передает "Суспільне"

Детали: По ее словам, состав российской делегации не изменится и, как и ранее, ее возглавит помощник главы Кремля Владимира Путина – Владимир Мединский.

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В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что состав делегации Украины на переговорах с РФ будет зависеть от представителей России.

Следующий раунд мирных переговоров может состояться в Стамбуле 2 июня. Эту дату и площадку предложила Россия, однако Украина пока официально не соглашалась. Киев призывает Москву прислать "меморандум" о прекращении огня для ознакомления до проведения второго раунда потенциальных переговоров.

Что предшествовало:

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