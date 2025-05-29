На новые переговоры в Стамбул Россия снова посылает делегацию Мединского
На новый раунд мирных переговоров между Россией и Украиной, который запланирован на 2 июня в Стамбуле (Турция), от РФ поедет та же делегация, которая участвовала в предыдущей встрече и которую президент Владимир Зеленский раскритиковал за низкий уровень.
Источник: пресс-секретарь Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в эфире российского государственного телеканала "Россия 24", передает "Суспільне"
Детали: По ее словам, состав российской делегации не изменится и, как и ранее, ее возглавит помощник главы Кремля Владимира Путина – Владимир Мединский.
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что состав делегации Украины на переговорах с РФ будет зависеть от представителей России.
Следующий раунд мирных переговоров может состояться в Стамбуле 2 июня. Эту дату и площадку предложила Россия, однако Украина пока официально не соглашалась. Киев призывает Москву прислать "меморандум" о прекращении огня для ознакомления до проведения второго раунда потенциальных переговоров.
Что предшествовало:
- Президент Украины Владимир Зеленский 29 мая возмутился, что российская сторона не передала так называемый "меморандум" ни США, ни Украине, ни Турции, хотя обещала обратное.
- 28 мая министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил провести второй раунд переговоров с Украиной в Стамбуле 2 июня.
- Накануне стало известно, что министр обороны Украины Рустем Умеров передал РФ документ, отражающий украинскую позицию, и ожидает их "меморандум" в ответ.