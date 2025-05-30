США вийдуть з мирних переговорів, якщо Росія продовжить війну – представник у Радбезі ООН

Виконуючий обов’язки заступника постійного представника США при ООН Джон Келлі під час засідання Ради Безпеки заявив, що Вашингтон розглядає можливість припинення участі в мирних ініціативах, якщо Путін не припинить агресію проти України.

Джерело: "Інтерфакс-Україна"

Деталі: У своїй промові Келлі підкреслив, що Сполучені Штати готові до конструктивних переговорів щодо припинення війни в Україні, однак зволікання та небажання Росії співпрацювати можуть змусити Вашингтон переглянути свою позицію.

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Пряма мова Келлі: "Якщо Росія прийме неправильне рішення продовжувати цю катастрофічну війну, Сполученим Штатам доведеться розглянути можливість відмови від наших переговорних зусиль для припинення цього конфлікту. Щоб було зрозуміло, роблячи це, ми не відмовимося від наших принципів чи наших друзів. Швидше, ми визнаємо відмову Росії співпрацювати з нами для досягнення бажаного результату".

Деталі: Келлі наголосив, що США підтримають мирний процес, але лише за умови чесного діалогу.

"Ми наполягатимемо на тому, щоб обговорення мирних питань обома сторонами проводилося добросовісно", – сказав Келлі.

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Келлі також нагадав про позицію президента США Дональда Трампа, згідно з якою Сполучені Штати хочуть співпрацювати з Росією, зокрема над мирною ініціативою.

"Угода, яка пропонується зараз, є найкращим можливим результатом для Росії. Президент Путін повинен укласти угоду", – підкреслив представник США.

На завершення Келлі закликав "як Росію, так і Україну прийняти складне, історичне рішення прагнути миру".

"Якщо одна сторона виявиться нездатною або не бажає цього зробити, вона нестиме відповідальність за наслідки", – додав представник США.

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