США выйдут из мирных переговоров, если Россия продолжит войну – представитель в Совбезе ООН

Исполняющий обязанности заместителя постоянного представителя США при ООН Джон Келли во время заседания Совета Безопасности заявил, что Вашингтон рассматривает возможность прекращения участия в мирных инициативах, если Путин не прекратит агрессию против Украины.

Источник: "Интерфакс-Украина"

Детали: В своей речи Келли подчеркнул, что Соединенные Штаты готовы к конструктивным переговорам по прекращению войны в Украине, однако промедление и нежелание России сотрудничать могут заставить Вашингтон пересмотреть свою позицию.

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Прямая речь Келли: "Если Россия примет неправильное решение продолжать эту катастрофическую войну, Соединенным Штатам придется рассмотреть возможность отказа от наших переговорных усилий по прекращению этого конфликта. Чтобы было понятно, делая это, мы не откажемся от наших принципов или наших друзей. Скорее, мы признаем отказ России сотрудничать с нами для достижения желаемого результата".

Детали: Келли подчеркнул, что США поддержат мирный процесс, но только при условии честного диалога.

"Мы будем настаивать на том, чтобы обсуждение мирных вопросов обеими сторонами проводилось добросовестно", – сказал Келли.

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Келли также напомнил о позиции президента США Дональда Трампа, согласно которой Соединенные Штаты хотят сотрудничать с Россией, в частности над мирной инициативой.

"Соглашение, которое предлагается сейчас, является лучшим возможным результатом для России. Президент Путин должен заключить соглашение", – подчеркнул представитель США.

В заключение Келли призвал "как Россию, так и Украину принять сложное, историческое решение стремиться к миру".

"Если одна сторона окажется неспособной или не желает этого сделать, она будет нести ответственность за последствия", – добавил представитель США.

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