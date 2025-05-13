Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Віткофф: Трамп висунув ультиматум Україні і Росії щодо мирних переговорів

Станіслав ПогоріловВівторок, 13 травня 2025, 09:08
Віткофф: Трамп висунув ультиматум Україні і Росії щодо мирних переговорів
Дональд Трамп, фото: Getty Images

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Дональд Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо необхідності досягти прогресу у переговорах, інакше Сполучені Штати вийдуть з процесу мирного врегулювання щодо припинення війни.

Джерело: портал Breitbart News

Пряма мова Віткоффа: "Президент (Трамп - ред.) висунув ультиматум обом сторонам (Україні і Росії – ред.), що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту (війни – ред.), що б це не означало, і просто не брати участі".

Реклама:

Деталі: Він зазначив, що це не війна Сполучених штатів, але США хочуть допомогти припинити її. "Це відбувається через припинення вогню – усі припиняють насильство, і ми проводимо трохи часу разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми тут, і я думаю, що ми це можемо", - сказав він.

Передісторія:

ТрампСШАросійсько-українська війнаУгорщина
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Наслідки блокування поляками руху вантажівок: перевізники масово відмовляються від єЧерги
У Трампа назвали три основні теми на можливих переговорах між Україною і РФ
У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери під час передвиборчого заходу
Окупанти просунулися в Торецьку та на Покровському напрямку – DeepState
Слідство.Інфо: Комарницький з дружиною в 2016-2018 роках продали в Києві 110 квартир
Міжнародна організація цивільної авіації визнала Росію відповідальною за збиття MH17
Усі новини...
Трамп
Сирія пропонує Трампу угоду про надра в обмін на зняття санкцій – ЗМІ
Трамп анонсував розмову з Сі Цзіньпіном після "повного перезавантаження відносин"
Трамп: Євросоюз "гірший за Китай"
Останні новини
10:49
Відбудову Академію мистецтв імені Бойчука профінансує ЮНЕСКО
10:27
ЗМІ: затриманий за шпигунство у Стокгольмі – шведський дипломат
10:08
Наслідки блокування поляками руху вантажівок: перевізники масово відмовляються від єЧерги
10:06
У Трампа назвали три основні теми на можливих переговорах між Україною і РФ
10:01
Samsung представила Galaxy S25 Edge – ультратонкий смартфон з 200 Мп камерою та Galaxy AI
09:44
У Німеччині заборонили ультраправу групу "Королівство Німеччина", у ключових учасників – обшуки
09:42
Рада готується збільшити видатки на оборону щонайменше на 200 мільярдів
09:39
ЄС чекає на можливу зустріч Зеленського і Путіна, перш ніж просити Трампа про нові санкції – ЗМІ
09:24
В Україні зріс попит на вживані авто із США: найпопулярніші моделі квітня
09:17
Кандидати у президенти Румунії за лічені дні до 2-го туру зрівняли рейтинг в опитуваннях
Усі новини...
Реклама:
Реклама: