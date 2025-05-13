Віткофф: Трамп висунув ультиматум Україні і Росії щодо мирних переговорів

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Дональд Трамп висунув ультиматум Україні та Росії щодо необхідності досягти прогресу у переговорах, інакше Сполучені Штати вийдуть з процесу мирного врегулювання щодо припинення війни.

Джерело: портал Breitbart News

Пряма мова Віткоффа: "Президент (Трамп - ред.) висунув ультиматум обом сторонам (Україні і Росії – ред.), що без цих прямих переговорів, якщо вони не відбудуться швидко, то, на його думку, Сполучені Штати повинні відійти від цього конфлікту (війни – ред.), що б це не означало, і просто не брати участі".

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Деталі: Він зазначив, що це не війна Сполучених штатів, але США хочуть допомогти припинити її. "Це відбувається через припинення вогню – усі припиняють насильство, і ми проводимо трохи часу разом, щоб переконатися, що ми можемо вирішити основні проблеми тут, і я думаю, що ми це можемо", - сказав він.

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