США готові обговорювати вимоги Росії щодо гарантій нерозширення НАТО – Келлог

Спецпосланець президента США Дональда Трампа у питаннях України генерал Кіт Келлог заявив, що Сполучені Штати визнають обгрунтованість вимог Росії щодо нерозширення НАТО на схід, і готові до обговорення цього питання в рамках мирного врегулювання війни в Україні.

Джерело: Келлог в інтервʼю ABC News

Деталі: Під час інтерв’ю Келлог підтвердив, що Трамп готовий пообіцяти Володимиру Путіну не розширювати НАТО на схід, якщо така вимога стане умовою завершення війни.

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Пряма мова: "Я вважаю, це цілком обгрунтоване занепокоєння (Росії – ред.). Це питання Росія завжди підніматиме. Вони говорять не тільки про Україну. Вони згадують і Грузію, і Молдову. І ми кажемо: добре, ми можемо обговорити припинення розширення НАТО до вашого кордону. Це їхній безпековий інтерес".

Деталі: Він також наголосив, що вступ України до НАТО не перебуває на порядку денному, і що таку позицію поділяють щонайменше чотири країни-члени Альянсу.

Пряма мова: "Ми неодноразово говорили, що для нас вступ України в НАТО не стоїть на порядку денному. І ми не єдина країна, яка так каже. Я можу назвати ще чотири країни НАТО, які це підтвердять. А потрібно, щоб усі 32 країни погодилися на вступ".

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