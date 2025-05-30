США готовы обсуждать требования России о гарантиях нерасширения НАТО – Келлог

Специальный посланник президента США Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог заявил, что Соединенные Штаты признают обоснованность требований России о нерасширении НАТО на восток и готовы к обсуждению этого вопроса в рамках мирного урегулирования войны в Украине.

Источник: Келлог в интервью ABC News

Детали: Во время интервью Келлог подтвердил, что Трамп готов пообещать Владимиру Путину не расширять НАТО на восток, если такое требование станет условием завершения войны.

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Прямая речь: "Я считаю, это вполне обоснованная озабоченность (России – ред.). Этот вопрос Россия всегда будет поднимать. Они говорят не только об Украине. Они упоминают и Грузию, и Молдову. И мы говорим: хорошо, мы можем обсудить прекращение расширения НАТО до вашей границы. Это их интересы в области безопасности".

Детали: Он также подчеркнул, что вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня, и что такую позицию разделяют как минимум четыре страны-члена Альянса.

Прямая речь: "Мы неоднократно говорили, что для нас вступление Украины в НАТО не стоит на повестке дня. И мы не единственная страна, которая так говорит. Я могу назвать еще четыре страны НАТО, которые это подтвердят. А нужно, чтобы все 32 страны согласились на вступление".

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