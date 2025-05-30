Сибіга: Україна вітатиме, якщо до зустрічі Зеленського і Путіна приєднається Трамп

Україна позитивно сприйме, якщо до зустрічі її президента Володимира Зеленського з главою Кремля Володимиром Путіним долучиться президент США Дональд Трамп, заявив глава МЗС Андрій Сибіга.

Джерело: Сибіга на спільній зі своїм турецьким колегою Хаканом Фіданом пресконференції у Києві 30 травня

Деталі: Він нагадав, що на попередній зустрічі в Стамбулі досягли 3 домовленості: щодо обміну військовополоненими, обміну баченнями щодо параметрів перемир’я і щодо того, щоб розпочати роботу над визначенням формату, місця і таймінгу зустрічі на рівні президента України Володимира Зеленського і глави РФ Володимира Путіна.

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"І звісно, що ми вітатимемо, якщо ця зустріч відбудеться у більш розширеному форматі, зокрема, за участю президента Трампа", – заявив Сибіга.

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