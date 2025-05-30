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Сибига: Украина будет приветствовать, если к встрече Зеленского и Путина присоединится Трамп

Ирина БалачукПятница, 30 мая 2025, 14:06
Сибига: Украина будет приветствовать, если к встрече Зеленского и Путина присоединится Трамп
Глава МИД Андрей Сибига. Фото МИД

Украина положительно воспримет, если к встрече ее президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным присоединится президент США Дональд Трамп, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: Сибига на совместной со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве 30 мая

Детали: Он напомнил, что на предыдущей встрече в Стамбуле достигли 3 договоренностей: относительно обмена военнопленными, обмена видениями относительно параметров перемирия и о том, чтобы начать работу над определением формата, места и тайминга встречи на уровне президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина. 

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"И конечно, мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате, в частности, с участием президента Трампа", – заявил Сибига.

Предыстория:

  • 28 мая президент Украины Владимир Зеленский на встрече с журналистами заявил, что готов к встрече на уровне лидеров Украины, России и США в любом формате.
  • Спикер главы Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина с Зеленским возможна, но только как результат согласованных решений между делегациями обеих сторон.

Сибига АндрейЗеленскийТрампПутин
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