Сибига: Украина будет приветствовать, если к встрече Зеленского и Путина присоединится Трамп

Украина положительно воспримет, если к встрече ее президента Владимира Зеленского с главой Кремля Владимиром Путиным присоединится президент США Дональд Трамп, заявил глава МИД Андрей Сибига.

Источник: Сибига на совместной со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом пресс-конференции в Киеве 30 мая

Детали: Он напомнил, что на предыдущей встрече в Стамбуле достигли 3 договоренностей: относительно обмена военнопленными, обмена видениями относительно параметров перемирия и о том, чтобы начать работу над определением формата, места и тайминга встречи на уровне президента Украины Владимира Зеленского и главы РФ Владимира Путина.

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"И конечно, мы будем приветствовать, если эта встреча состоится в более расширенном формате, в частности, с участием президента Трампа", – заявил Сибига.

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