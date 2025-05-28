У Кремлі заявили, що допускають зустріч Путіна із Зеленським, але ставлять умови
Середа, 28 травня 2025, 13:13
Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч лідера РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, однак лише як результат узгоджених рішень між делегаціями обох сторін.
Джерело: російське пропагандистське агентство РИА "Новости", "ТАСС" з посиланням на слова Пєскова
Пряма мова: "Жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі немає. Але така зустріч повинна бути результатом конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямками".
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Деталі: Також, за словами Пєскова, жодних рішень про місце проведення наступного раунду переговорів між РФ і Україною наразі не ухвалено - локація має бути зручною для обох сторін.
Що передувало:
- Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США у будь-якому форматі.
- Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без’ядерному статусі України.
- Російська сторона відмовляється розглядати Святий Престол як місце проведення "мирних переговорів" з Україною, прикриваючись зокрема санкціями ЄС.
Нагадаємо:
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- 16 травня у Стамбулі відбулися тристоронні переговори делегацій України, США та Туреччини. Того ж дня відбулася зустріч делегацій України й Росії за участі Туреччини, що стало першими прямими переговорами Києва та Москви з 2022 року.
- Спецпосланець американського президента з питань України Кіт Келлог в ефірі Fox News повідомив, що Сполучені Штати отримали від Києва перелік умов для завершення війни, тепер чекають на такий список від Росії.