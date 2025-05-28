У Кремлі заявили, що допускають зустріч Путіна із Зеленським, але ставлять умови

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зустріч лідера РФ Володимира Путіна з президентом України Володимиром Зеленським можлива, однак лише як результат узгоджених рішень між делегаціями обох сторін.

Джерело: російське пропагандистське агентство РИА "Новости", "ТАСС" з посиланням на слова Пєскова

Пряма мова: "Жодних змін у позиції щодо принципової можливості такої зустрічі немає. Але така зустріч повинна бути результатом конкретних домовленостей двох делегацій за різними напрямками".

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Деталі: Також, за словами Пєскова, жодних рішень про місце проведення наступного раунду переговорів між РФ і Україною наразі не ухвалено - локація має бути зручною для обох сторін.

Що передувало:

Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами заявив, що готовий до зустрічі на рівні лідерів України, Росії та США у будь-якому форматі.

Глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що на наступному раунді переговорів з Україною, дату якого оголосять найближчим часом, Росія буде наполягати на скасуванні "дискримінаційних законів" щодо обмеження російської мови, а також наполягатиме на позаблоковому і без’ядерному статусі України.

Російська сторона відмовляється розглядати Святий Престол як місце проведення "мирних переговорів" з Україною, прикриваючись зокрема санкціями ЄС.

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