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Делегація низького рівня свідчить про незацікавленість РФ у добросовісних переговорах – ISW

Ольга Глущенко Субота, 31 травня 2025, 03:50
Делегація низького рівня свідчить про незацікавленість РФ у добросовісних переговорах – ISW
фото: росзмі

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що рішення Росії знову відправити на новий раунд мирних переговорів у Стамбулі делегацію низького рівня свідчить про незацікавленість РФ у добросовісних переговорах.

Джерело: ISW

Дослівно зі звіту: "Російські чиновники продовжують сигналізувати про безкомпромісну позицію Кремля напередодні запропонованих переговорів у Стамбулі 2 червня, натякаючи на те, що майбутня стамбульська зустріч навряд чи дасть суттєві результати на підтримку сталого миру в Україні".

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Деталі: Постійний представник Росії в ООН Василь Небензя заявив під час засідання Ради Безпеки ООН 30 травня, що Росія готова воювати з Україною стільки, скільки необхідно, і що Україна може або прийняти мир, ймовірно, на умовах Росії, або зіткнутися з неминучою поразкою на полі бою.

Небензя також заявив, що Сполучені Штати нещодавно "відкрили очі" на "корінні причини " війни в Україні, і повторив вимоги правителя Росії Володимира Путіна до Заходу припинити озброєння України та припинити зусилля з формування сил як передумов для припинення вогню.

Речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова 29 травня заявила, що російська делегація на запропонованих двосторонніх переговорах у Стамбулі 2 червня буде "тією ж", що й делегація РФ на попередніх переговорах, що відбулися у Стамбулі 15 та 16 травня.

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Дослівно зі звіту: "Рішення російських чиновників повторити давні вимоги та направити ту саму делегацію низького рівня на наступну зустріч у Стамбулі свідчить про те, що Росія залишається незацікавленою в участі в добросовісних переговорах.

ISW продовжує оцінювати, що Росія залишається налаштованою на затягування мирних переговорів для підтримки продовження наступальних операцій в Україні та отримання додаткових поступок від України та Заходу".

ISWпереговориТуреччинаросійсько-українська війна
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