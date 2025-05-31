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Делегация низкого уровня свидетельствует о незаинтересованности РФ в добросовестных переговорах – ISW

Ольга ГлущенкоСуббота, 31 мая 2025, 03:50
Делегация низкого уровня свидетельствует о незаинтересованности РФ в добросовестных переговорах – ISW
фото: россми

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что решение России снова отправить на новый раунд мирных переговоров в Стамбуле делегацию низкого уровня свидетельствует о незаинтересованности РФ в добросовестных переговорах.

Источник: ISW

Дословно из отчета: "Российские чиновники продолжают сигнализировать о бескомпромиссной позиции Кремля в преддверии предложенных переговоров в Стамбуле 2 июня, намекая на то, что предстоящая стамбульская встреча вряд ли даст существенные результаты в поддержку устойчивого мира в Украине".

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Детали: Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил на заседании Совета Безопасности ООН 30 мая, что Россия готова воевать с Украиной столько, сколько необходимо, и что Украина может либо принять мир, вероятно, на условиях России, либо столкнуться с неизбежным поражением на поле боя.

Небензя также заявил, что Соединенные Штаты недавно "открыли глаза" на "коренные причины" войны в Украине, и повторил требования правителя России Владимира Путина к Западу прекратить вооружение Украины и прекратить усилия по формированию сил как предпосылок для прекращения огня.

Спикер Министерства иностранных дел России Мария Захарова 29 мая заявила, что российская делегация на предложенных двусторонних переговорах в Стамбуле 2 июня будет "той же", что и делегация РФ на предыдущих переговорах, состоявшихся в Стамбуле 15 и 16 мая.

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Дословно из отчета: "Решение российских чиновников повторить давние требования и направить ту же делегацию низкого уровня на следующую встречу в Стамбуле свидетельствует о том, что Россия остается незаинтересованной в участии в добросовестных переговорах".

ISW продолжает оценивать, что Россия остается настроена на затягивание мирных переговоров для поддержки продолжения наступательных операций в Украине и получения дополнительных уступок от Украины и Запада".

ISWпереговорыТурцияроссийско-украинская война
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