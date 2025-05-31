ЗМІ: Європа зосередиться на довгостроковій обороні Україні у разі відмови Трампа

Британські та французькі чиновники, які готували плани миротворчої місії в Україні, обговорили свої дії у разі відмови президента США Дональда Трампа надавати військову підтримку Києву.

Джерело: The Daily Telegraph

Деталі: Як пише видання, європейці досягнули домовленості змістити акцент із розміщення європейських військ на забезпечення довгострокової оборони України проти російського вторгнення без американської підтримки.

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Дослівно: "Справжнім викликом стала тривога, що президент США дійсно може виконати свою обіцянку відійти від ролі посередника, адже йому не вдалося посадити Володимира Путіна за стіл переговорів".

Один із європейських дипломатів розповів, що основна увага була зосереджена на тому, як зберегти необхідну підтримку Україні, виходячи з припущення, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, наприклад, розвіддані.

Також була досягнута згода щодо необхідності посилити економічний тиск на Росію.

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Європейські лідери також погодилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі. Його участь раніше була під сумнівом через рішучу опозицію Трампа щодо вступу України до Альянсу.

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