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ЗМІ: Європа зосередиться на довгостроковій обороні Україні у разі відмови Трампа

Українська правдаСубота, 31 травня 2025, 13:31
ЗМІ: Європа зосередиться на довгостроковій обороні Україні у разі відмови Трампа
Офіс президента України

Британські та французькі чиновники, які готували плани миротворчої місії в Україні, обговорили свої дії у разі відмови президента США Дональда Трампа надавати військову підтримку Києву.

Джерело: The Daily Telegraph

Деталі: Як пише видання, європейці досягнули домовленості змістити акцент із розміщення європейських військ на забезпечення довгострокової оборони України проти російського вторгнення без американської підтримки.

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Дослівно: "Справжнім викликом стала тривога, що президент США дійсно може виконати свою обіцянку відійти від ролі посередника, адже йому не вдалося посадити Володимира Путіна за стіл переговорів".

Один із європейських дипломатів розповів, що основна увага була зосереджена на тому, як зберегти необхідну підтримку Україні, виходячи з припущення, що США надаватимуть лише обмежені ресурси, наприклад, розвіддані.

Також була досягнута згода щодо необхідності посилити економічний тиск на Росію.

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Європейські лідери також погодилися запросити президента України Володимира Зеленського на саміт НАТО, який відбудеться наступного місяця в Гаазі. Його участь раніше була під сумнівом через рішучу опозицію Трампа щодо вступу України до Альянсу.

Передісторія:

  • Спецпосланець США Кіт Келлог повідомив, що на наступному раунді мирних переговорів між Україною та Росією 2 червня у Стамбулі очікується участь безпекових радників зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.
  • Президент України Володимир Зеленський та президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган увечері 30 травня провели розмову, яка стосувалась потенційного раунду переговорів між Києвом і Москвою у Стамбулі 2 червня.

ЄСросійсько-українська війнаСША
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