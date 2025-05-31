СМИ: Европа сосредоточится на долгосрочной обороне Украины в случае отказа Трампа

Британские и французские чиновники, разрабатывавшие планы миротворческой миссии в Украине, обсудили свои действия в случае отказа президента США Дональда Трампа оказывать военную поддержку Киеву.

Источник: The Daily Telegraph

Детали: Как пишет издание, европейцы договорились сместить акцент с размещения европейских войск на обеспечение долгосрочной обороны Украины против российского вторжения без участия США.

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Дословно: "Настоящим вызовом стала тревога, что президент США действительно может выполнить своё обещание отказаться от роли посредника, поскольку ему не удалось посадить Владимира Путина за стол переговоров".

Один из европейских дипломатов сообщил, что основное внимание было сосредоточено на том, как сохранить необходимую поддержку Украине, исходя из предположения, что США будут предоставлять лишь ограниченные ресурсы, например, разведданные.

Также была достигнута договоренность о необходимости усилить экономическое давление на Россию.

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Европейские лидеры также согласились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге. Его участие ранее ставилось под сомнение из-за решительной оппозиции Трампа вступлению Украины в Альянс.

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