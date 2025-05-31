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СМИ: Европа сосредоточится на долгосрочной обороне Украины в случае отказа Трампа

Украинская правдаСуббота, 31 мая 2025, 13:31
СМИ: Европа сосредоточится на долгосрочной обороне Украины в случае отказа Трампа
Офис президента Украины

Британские и французские чиновники, разрабатывавшие планы миротворческой миссии в Украине, обсудили свои действия в случае отказа президента США Дональда Трампа оказывать военную поддержку Киеву.

Источник: The Daily Telegraph

Детали: Как пишет издание, европейцы договорились сместить акцент с размещения европейских войск на обеспечение долгосрочной обороны Украины против российского вторжения без участия США.

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Дословно: "Настоящим вызовом стала тревога, что президент США действительно может выполнить своё обещание отказаться от роли посредника, поскольку ему не удалось посадить Владимира Путина за стол переговоров".

Один из европейских дипломатов сообщил, что основное внимание было сосредоточено на том, как сохранить необходимую поддержку Украине, исходя из предположения, что США будут предоставлять лишь ограниченные ресурсы, например, разведданные.

Также была достигнута договоренность о необходимости усилить экономическое давление на Россию.

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Европейские лидеры также согласились пригласить президента Украины Владимира Зеленского на саммит НАТО, который состоится в следующем месяце в Гааге. Его участие ранее ставилось под сомнение из-за решительной оппозиции Трампа вступлению Украины в Альянс.

Предыстория:

  • Спецпосланник США Кит Келлог сообщил, что на следующем раунде мирных переговоров между Украиной и Россией 2 июня в Стамбуле ожидается участие советников по безопасности из США, Франции, Германии и Великобритании.
  • Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вечером 30 мая провели телефонный разговор, в котором обсудили потенциальный раунд переговоров между Киевом и Москвой в Стамбуле 2 июня.

ЕСроссийско-украинская войнаСША
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