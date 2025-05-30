Келлог: На переговорах у Стамбулі будуть представники США, Німеччини, Британії та Франції

Спеціальний посланець президента США Дональда Трампа генерал Кіт Келлог повідомив, що на наступному раунді мирних переговорів між Україною та Росією, які заплановані на 2 червня у Стамбулі, очікується участь безпекових радників зі США, Франції, Німеччини та Великої Британії.

Джерело: Келлог в інтервʼю ABC News

Деталі: Келлог повідомив, що на переговори у Стамбулі до української та американської делегацій приєднаються радники з безпеки з Німеччини, Франції та Великої Британії. Саме ця група, за його словами, раніше брала участь у формуванні українського варіанту "меморандуму" з 22 пунктами під час зустрічей у Лондоні та Парижі.

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Утім, перешкодою для проведення переговорів Келлог називає відсутність російської версії так званого "меморандуму".

Пряма мова: "Коли президент Трамп говорив із Путіним, той сказав, що протягом тижня передасть свій меморандум. Але ми досі його не бачили. Українці його не бачили. Я запитав у керівника апарату президента України Андрія Єрмака, чи він його бачив. Він відповів, що ні. Я також говорив з головним українським переговірником – Рустемом Умеровим, який вестиме переговори в Стамбулі наступного тижня. Він також не бачив меморандуму".

Деталі: Келлог також наголосив, що першочергова мета переговорів – досягнення всеосяжного припинення вогню в повітрі, на сущі, морі та удари по цивільній інфраструктурі.

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"Ми повинні співставити російські та українські пропозиції, виділити теми, придатні до переговорів, і ті, що не підлягають компромісу. Подивимося, до чого дійдемо, коли будемо в Стамбулі наступного тижня", – додав спецпосланець Трампа.

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