"Парадне перемир'я в дії": 8 травня Росія скинула на Сумщину вже сотню авіабомб

Попри оголошене режимом Путіна "парадне" перемир’я до Дня перемоги в Другій світовій війні від початку доби 8 травня російські війська вдарили по території Сумщини близько сотнею керованих авіаційних бомб.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Я думаю, повідомлення, які були уже з ночі, дали чіткі відповіді всьому світу, як Росія дотримується перемир’я, про яке сама односторонньо оголосила… Так зване "парадне перемир’я" Путіна розпочалось тим, що після нуля годин тактична авіація ворога просто бомбити Сумщину фактично безперестанку…

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"Шахедів" ми не побачили цієї ночі, але побачили величезну кількість КАБів, які запускає російська тактична авіація. З 2.30 ночі почалися такі нальоти на Сумську область. Станом на зараз (16 година -ред.) майже 100 керованих авіабомб залетіли по одній Сумській області. Це величезна кількість боєприпасів. Велика кількість літаків РФ залучена до бомбардування Сумщини".

Деталі: Ігнат додав, що на півдні та сході також є загроза застосування авіаційного озброєння ворога, також велика кількість ворожих безпілотників знаходяться на лінії бойового зіткнення, особливо на півдні по руслу Дніпра.

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