Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

"Парадне перемир'я в дії": 8 травня Росія скинула на Сумщину вже сотню авіабомб

Валентина РоманенкоЧетвер, 8 травня 2025, 18:49
Парадне перемир'я в дії: 8 травня Росія скинула на Сумщину вже сотню авіабомб
каб-500, фото: тасс

Попри оголошене режимом Путіна "парадне" перемир’я до Дня перемоги в Другій світовій війні від початку доби 8 травня російські війська вдарили по території Сумщини близько сотнею керованих авіаційних бомб.

Джерело: начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Я думаю, повідомлення, які були уже з ночі, дали чіткі відповіді всьому світу, як Росія дотримується перемир’я, про яке сама односторонньо оголосила… Так зване "парадне перемир’я" Путіна розпочалось тим, що після нуля годин тактична авіація ворога просто бомбити Сумщину фактично безперестанку…

Реклама:

"Шахедів" ми не побачили цієї ночі, але побачили величезну кількість КАБів, які запускає російська тактична авіація. З 2.30 ночі почалися такі нальоти на Сумську область. Станом на зараз (16 година -ред.) майже 100 керованих авіабомб залетіли по одній Сумській області. Це величезна кількість боєприпасів. Велика кількість літаків РФ залучена до бомбардування Сумщини".

Деталі: Ігнат додав, що на півдні та сході також є загроза застосування авіаційного озброєння ворога, також велика кількість ворожих безпілотників знаходяться на лінії бойового зіткнення, особливо на півдні по руслу Дніпра.

Передісторія: 

РЕКЛАМА:

війнаСумська областьРосіяПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
відеоУ Ватикані обрали нового Папу Римського
Каллас заявила, що "останочне політичне схвалення" трибуналу для Путіна відбудеться 9 травня в Україні
Стрілянина під Києвом: поліція затримала підозрюваного у вбивстві військового та його тещі
США і Кремль таємно обговорюють повернення газу РФ до Європи
Від початку "перемир’я Путіна" росіяни атакували більше 100 разів по всьому фронту
Біля Києва невідомий розстріляв кількох людей
Усі новини...
Трамп анонсував розмову із Зеленським щодо угоди про надра
Росіяни з дрону атакували мешканку Понятівки на Херсонщині, вона загинула – ОВА
Каллас заявила, що "останочне політичне схвалення" трибуналу для Путіна відбудеться 9 травня в Україні
Спецпризначенці ГУР за допомогою дронів відбили побратимів з полону у росіян
Останні новини
20:02
Репетитор мрії чи провал освіти: як ШІ може змінити уявлення про навчання
19:57
США наклали санкції на китайські компанії, що імпортують нафту з Ірану
19:55
На Харківщині через детонацію вибухівки постраждала дитина
19:38
Європарламент продовжив на три роки безмитний імпорт заліза та сталі з України
19:36
Сікорський назвав поступкою Кремлю те, що США не братимуть участь у створенні трибуналу для Путіна
19:35
Євросоюз виділить 1 млрд євро на закупівлю української зброї
19:30
Підшукувала "покупців" ще вагітною: на Сумщині затримали матір, яка намагалася продати своє немовля
19:23
Зеленський про угоду щодо надр із США: "Такої перспективної домовленості ще не було"
19:18
відеоСпецпризначенці ГУР за допомогою дронів відбили побратимів з полону у росіян
19:15
Як виправили помилки при реєстрації на НМТ і податися на додаткову сесію: інструкція
Усі новини...
Реклама:
Реклама: