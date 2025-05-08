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На Полтавщині працювала ППО, є пошкодження будинків

Тетяна ОлійникЧетвер, 8 травня 2025, 21:53
На Полтавщині працювала ППО, є пошкодження будинків
Фото - Полтавська ОВА

Увечері 8 травня, попри заявлене "перемир’я", російська армія запустила ракету, її збила ППО, є пошкодження.

Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут

Пряма мова: "Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.

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На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу".

Передісторія

Полтавська областьросійсько-українська війна
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