На Полтавщині працювала ППО, є пошкодження будинків
Четвер, 8 травня 2025, 21:53
Увечері 8 травня, попри заявлене "перемир’я", російська армія запустила ракету, її збила ППО, є пошкодження.
Джерело: голова Полтавської ОВА Володимир Когут
Пряма мова: "Сьогодні під час останньої повітряної тривоги у Миргородському районі працювала ППО. Унаслідок збиття ворожої ракети вибуховою хвилею було пошкоджено покрівлі та скління приватних будинків.
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На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих. Дякую силам ППО за роботу".
Передісторія:
- 28 квітня у Кремлі повідомили, що правитель Росії Володимир Путін в односторонньому порядку оголосив "перемир′я" у дні 80-річчя перемоги у Другій світовій війні.
- Президент Володимир Зеленський назвав ініціативу Путіна оголосити перемир'я на три дні театральною постановкою для створення атмосфери виходу РФ з ізоляції, і наполягає натомість на перемир'ї на 30 днів, як запропонували США.
- За даними Повітряних сил ЗСУ, від початку доби 8 травня ворожих ударних дронів у повітрі не було зафіксовано, однак противник активізував удари тактичною авіацією. Одна людина загинула та ще двоє дістали поранення внаслідок російських ударів КАБами по Сумщині уночі 8 травня.
- За даними Генштабу ЗСУ, станом на 16 годину, від початку доби 8 травня російська армія продовжувала штурмові дії по всій лінії фронту, кількість бойових зіткнень сягнула 117.