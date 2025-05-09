За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти

Після арешту в 2017 році Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям. Його фото під ковдрою стало мемом. Кадр з відео

За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу і він вийшов з-під варти.

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами речниці, за колишнього голову Державної фіскальної служби внесли заставу і він вийшов з-під варти.

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За даними УП, йдеться про ексглаву ДФС Романа Насірова.

У квітні 2025 року Вищий антикорупційний суд взяв під варту Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Що передувало:

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