Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти

Альона Мазуренко П'ятниця, 9 травня 2025, 22:12
За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти
Після арешту в 2017 році Насіров заявив про проблеми зі здоров'ям. Його фото під ковдрою стало мемом. Кадр з відео

За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу і він вийшов з-під варти. 

Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"

Деталі: За словами речниці, за колишнього голову Державної фіскальної служби внесли заставу і він вийшов з-під варти. 

Реклама:

За даними УП, йдеться про ексглаву ДФС Романа Насірова.

У квітні 2025 року Вищий антикорупційний суд взяв під варту Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Що передувало:  

РЕКЛАМА:
  • 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.
  • Повідомлялося також, що Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.
  • Згодом Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила, що наказ про мобілізацію Насірова скасували, а за фактом його призову розпочали службове розслідування.
  • Сам Насіров написав, що пішов у військо за власним бажанням після переоцінки цінностей і що "носив погони" лише 3 дні, коли дізнався про своє звільнення, яке назвав "дивним прецедентом", реалізованим через чиєсь бажання і тиск.

НасіровсудАнтикорупційний суд
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти
Посольство США попередило про ризик масованого обстрілу в найближчі дні
Санкції проти росіян і компаній з Ірану, Китаю та Узбекистану: Зеленський підписав указ
У відповідь на дії Будапешта Україна висилає двох угорських дипломатів
У Орбана після викриття своїх шпигунів в Україні заявили, що Київ підтримує угорську опозицію
Усі новини...
Насіров
ВАКС взяв під варту Насірова й збільшив розмір застави
У військовій частині розповіли, що ВЛК визнала Насірова "придатним до частин забезпечення"
"Лицар картатої ковдри": чому в щирість мобілізації Насірова ніхто не повірив
Останні новини
23:42
Малюк звільнив з посади спецслужбовця СБУ Лойфа після розслідування УП
23:30
У прокат вийшов фільм "Сентиментальна подорож до планети Параджанова": чи варто його подивитися
23:29
Reuters: В адміністрації Трампа готують для Гренландії угоду про включення у свою сферу впливу
23:02
фотоТисячі румунів зібрались на проєвропейські акції на тлі виборів президента
22:49
Як вступити у виш і нічого не пропустити: покроковий маршрут для абітурієнтів
22:42
Генштаб: На фронті від початку доби відбулось 162 зіткнення
22:29
футболВ Україні відновлять чемпіонат U-21 та змінять формат ліги U-19
22:19
Премʼєрка Італії візьме участь у саміті "коаліції рішучих" онлайн
22:12
За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти
21:54
Посольство США попередило про ризик масованого обстрілу в найближчі дні
Усі новини...
Реклама:
Реклама: