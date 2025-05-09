За Насірова внесли заставу в 40 млн грн і він вийшов з-під варти
П'ятниця, 9 травня 2025, 22:12
За колишнього голову Державної фіскальної служби Романа Насірова внесли заставу і він вийшов з-під варти.
Джерело: речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис у коментарі "Українській правді"
Деталі: За словами речниці, за колишнього голову Державної фіскальної служби внесли заставу і він вийшов з-під варти.
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За даними УП, йдеться про ексглаву ДФС Романа Насірова.
У квітні 2025 року Вищий антикорупційний суд взяв під варту Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.
Що передувало:
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- 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.
- Повідомлялося також, що Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.
- Згодом Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила, що наказ про мобілізацію Насірова скасували, а за фактом його призову розпочали службове розслідування.
- Сам Насіров написав, що пішов у військо за власним бажанням після переоцінки цінностей і що "носив погони" лише 3 дні, коли дізнався про своє звільнення, яке назвав "дивним прецедентом", реалізованим через чиєсь бажання і тиск.