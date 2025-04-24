Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ВАКС взяв під варту Насірова й збільшив розмір застави

Тетяна ОлійникЧетвер, 24 квітня 2025, 20:55
ВАКС взяв під варту Насірова й збільшив розмір застави
Насіров. фото з сайту hacc-decided.ti-ukraine.org

Вищий антикорупційний суд взяв під варту ексголову Державної фіскальної служби України Роман Насірова та збільшив для нього розмір застави з 27 до 40 млн грн.

Джерело: Центр протидії корупції

Деталі: Колегія суддів – Ігор Строгий, Леся Федорак і Віктор Ногачевський – частково задовольнили клопотання прокурора САП про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 75 млн гривень, йдеться у повідомленні в телеграм-каналі.

Реклама:

Дослівно: "Це клопотання стало наслідком мобілізації Насірова. Розгляд даного клопотання тривав протягом останніх двох судових засідань, суд заслуховував доводи прокурора, яка зазначила, що таке бажання Насірова мобілізуватися лише повʼязано зі спливом строку притягнення до кримінальної відповідальності, який спливає менш ніж за рік.

У свою чергу Насіров та його захисники заперечували проти задоволення клопотання   та стверджували, що  мотиви добровільної мобілізації є "боргом державі та обовʼязком"". 

Деталі: Також суд допитав свідків, які підтвердили ініціативу з пошуку військової частини самим Насіровим, його переведення з бойової посади на небойову наявністю в нього відповідного висновку ВЛК.

РЕКЛАМА:

Водночас зазначили, що Насіров не повідомляв їм про необхідність йому зʼявлятися до суду під час несення служби, повідомляє ЦПК.

Що передувало:  

  • 9 квітня стало відомо, що фігурант "газової справи", пов’язаної з екснардепом Олександром Онищенком, ексголова Державної фіскальної служби Роман Насіров мобілізувався до ЗСУ на етапі судових дебатів.
  • Повідомлялося також, що Насіров, який мобілізувався до Збройних сил "за крок до вироку" у Вищому антикорупційному суді, служитиме у військовій частині сапером.
  • Згодом Військова служба правопорядку у Збройних Силах України повідомила, що наказ про мобілізацію Насірова скасували, а за фактом його призову розпочали службове розслідування.
  • Сам Насіров написав, що пішов у військо за власним бажанням після переоцінки цінностей і що "носив погони" лише 3 дні, коли дізнався про своє звільнення, яке назвав "дивним прецедентом", реалізованим через чиєсь бажання і тиск.

НасіровмобілізаціяЗбройні сили
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
ФотоМагазин Трампа вже продає мерч до виборів-2028
Лавров заявив, що Росія готова до угоди зі США щодо України, але треба доопрацювання
Зеленський: Суперечка в Білому домі у лютому не допомогла Україні і США
Трамп про мирні переговори: У нас є крайній термін
Експертизи для ідентифікації тіла Вікторії Рощиної та причин її смерті тривають
Усі новини...
Насіров
У військовій частині розповіли, що ВЛК визнала Насірова "придатним до частин забезпечення"
"Лицар картатої ковдри": чому в щирість мобілізації Насірова ніхто не повірив
САП просить арештувати Насірова із заставою в 75 мільйонів
Останні новини
12:43
Фон дер Ляєн планує розмову з Трампом під час похорону Папи Франциска
12:42
колонкаВалерій Залужний розповів, від чого залежить перемога на полі бою
12:42
Частка працюючих українців рекордно зросла за час великої війни – НБУ
12:36
Актори створили петицію з вимогою звільнити директорів Молодого театру і Департаменту культури КМДА
12:34
фото, відео Під Москвою вибухнула машина: помер генерал Міноборони РФ – росЗМІ
12:33
"Ситуація нестійка": МАГАТЕ повідомляє, що на ЗАЕС було чутно стрілянину
12:24
НАТО оприлюднило звіт за 2024 рік: згадка про майбутнє членство України в ньому відсутня
12:00
В Україні втричі зросла кількість людей з ігровою залежністю
11:55
фото, оновленоРосіяни вдарили по Павлограду: загинули 2 дорослих і дитина, ще 14 людей поранені – ОВА
11:49
Частини людської ДНК можуть змінюватися набагато швидше, ніж вважалося раніше – дослідження
Усі новини...
Реклама:
Реклама: