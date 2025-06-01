На аеродромах РФ було уражено понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет – СБУ

СБУ оцінює вартість ураженої 1 червня стратегічної авіації ворога на аеродромах РФ у 7 мільярдів доларів США.

Джерело: Служба безпеки України

Дослівно: "7 млрд. доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина".

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Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".

Деталі: У спецслужбі пообіцяли розповісти деталі спецоперації "трохи згодом".

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