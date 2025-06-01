На аеродромах РФ було уражено понад третину стратегічних носіїв крилатих ракет – СБУ
Неділя, 1 червня 2025, 19:56
СБУ оцінює вартість ураженої 1 червня стратегічної авіації ворога на аеродромах РФ у 7 мільярдів доларів США.
Джерело: Служба безпеки України
Дослівно: "7 млрд. доларів США. Така орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина".
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Вражено 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних аеродромах базування РФ".
Деталі: У спецслужбі пообіцяли розповісти деталі спецоперації "трохи згодом".
Передісторія:
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- У Росії удень 1 червня відбулась серія ударів по російській авіації щонайменше на чотирьох аеродромах.
- За інформацією джерел "Української правди", йдеться про спецоперацію СБУ, в результаті якої були уражені близько 40 літаків, зокрема стратегічні бомбардувальники.
- Співрозмовник УП в СБУ також розповів, що спецоперацію "Павутина" готували понад півтора року. У її межах спецслужба спочатку переправила до Росії FPV-дрони, а згодом – мобільні деревʼяні будиночки, в яких заховали дрони.
- Міністерство оборони Росії підтвердило атаку з використанням FPV-дронів на військові аеродроми в п’яти регіонах – у відомстві звинуватили в атаці "київський режим".
- За даними видання Axios, Сполучені Штати не були поінформовані про воєнну операцію України зі знищення десятків російських літаків.