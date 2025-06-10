Рютте: Обіцянка прийняти Україну в НАТО залишається чинною, навіть без згадки в комюніке

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив, що політична обіцянка лідерів країн НАТО в майбутньому прийняти до свого складу Україну залишається в силі, навіть якщо ця позиція не буде озвучена в фінальному комюніке за підсумками саміту, який відбудеться 24–25 червня в Гаазі.

Джерело: Рютте в Chatham House у Лондоні, передає "Інтерфакс-Україна"

Деталі: Генсек НАТО наголосив, що незворотність євроатлантичного курсу України вже була підтверджена на найвищому рівні, і ця позиція залишиться сталою, попри можливу відсутність відповідної згадки в офіційному комюніке.

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"Ми говорили, що цей шлях до НАТО – незворотній. І ця оцінка не зміниться і після саміту", – сказав Рютте.

Він також підкреслив, що тема України, швидше за все, буде згадана в документі, хоча формулювання можуть змінюватися залежно від консенсусу між країнами-членами.

"Якщо цього не буде в комюніке, то в цьому не буде нічого страшного", – додав він, зауваживши, що на кожному саміті Альянс не зобов’язаний повторювати вже ухвалені рішення.

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Рютте нагадав, що наразі серед країн-членів немає єдиної думки щодо того, чи настав час приймати Україну в Альянс.

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