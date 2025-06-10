Рютте: Обещание принять Украину в НАТО остается в силе, даже без упоминания в коммюнике

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что политическое обещание лидеров стран НАТО в будущем принять в свой состав Украину остается в силе, даже если эта позиция не будет озвучена в финальном коммюнике по итогам саммита, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Источник: Рютте в Chatham House в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Генсек НАТО подчеркнул, что необратимость евроатлантического курса Украины уже была подтверждена на высшем уровне, и эта позиция останется неизменной, несмотря на возможное отсутствие соответствующего упоминания в официальном коммюнике.

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"Мы говорили, что этот путь в НАТО – необратим. И эта оценка не изменится и после саммита", – сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что тема Украины, скорее всего, будет упомянута в документе, хотя формулировки могут меняться в зависимости от консенсуса между странами-членами.

"Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного", – добавил он, отметив, что на каждом саммите Альянс не обязан повторять уже принятые решения.

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Рютте напомнил, что в настоящее время среди стран-членов нет единого мнения о том, пришло ли время принимать Украину в Альянс.

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