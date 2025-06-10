Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Рютте: Обещание принять Украину в НАТО остается в силе, даже без упоминания в коммюнике

Иван ДьяконовВторник, 10 июня 2025, 01:26
Рютте: Обещание принять Украину в НАТО остается в силе, даже без упоминания в коммюнике

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что политическое обещание лидеров стран НАТО в будущем принять в свой состав Украину остается в силе, даже если эта позиция не будет озвучена в финальном коммюнике по итогам саммита, который состоится 24-25 июня в Гааге.

Источник: Рютте в Chatham House в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина"

Детали: Генсек НАТО подчеркнул, что необратимость евроатлантического курса Украины уже была подтверждена на высшем уровне, и эта позиция останется неизменной, несмотря на возможное отсутствие соответствующего упоминания в официальном коммюнике.

Реклама:

"Мы говорили, что этот путь в НАТО – необратим. И эта оценка не изменится и после саммита", – сказал Рютте.

Он также подчеркнул, что тема Украины, скорее всего, будет упомянута в документе, хотя формулировки могут меняться в зависимости от консенсуса между странами-членами.

"Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного", – добавил он, отметив, что на каждом саммите Альянс не обязан повторять уже принятые решения.

РЕКЛАМА:

Рютте напомнил, что в настоящее время среди стран-членов нет единого мнения о том, пришло ли время принимать Украину в Альянс.

Предыстория:

  • На саммите в Бухаресте в 2008 году лидеры стран НАТО впервые заявили, что Украина в будущем станет членом Альянса. С тех пор вопрос украинского членства оставался открытым.
  • В конце мая СМИ сообщали, что из-за президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о возможности блокирования движения Украины в НАТО, итоговое коммюнике саммита стран НАТО значительно сократят, к тому же в документе могут отсутствовать упоминания о России и Украине. 

НАТОУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня
обновленоКиев под массированной атакой БпЛА: бушуют пожары, есть пострадавшие
Усик пригласил Трампа в Украину – пожить под российскими бомбардировками
Генсек НАТО: Россия может напасть на Альянс в течение 5 лет
видеоПоявилось видео, как Украина вернула первую группу бойцов в возрасте до 25 лет
Белый дом не может найти квалифицированных сотрудников для Хэгсета – NBC News
Хищения на закупках Харьковоблэнерго: родственник совладельца "Квартала 95" вышел из СИЗО
Все новости...
НАТО
Генсек НАТО: Прекращение огня позволит РФ накапливать оружие, увеличивая риски для Альянса
Истребители НАТО перехватили два российских самолета-шпиона над Балтикой
Генсек НАТО: Россия может напасть на Альянс в течение 5 лет
Последние новости
02:22
Российские беспилотники ударили по роддому в Одессе
02:10
обновленоКиев под массированной атакой БпЛА: бушуют пожары, есть пострадавшие
01:59
Киев под обстрелом баллистики
01:50
Apple представила iOS 26 с новым дизайном и функциями Apple Intelligence
01:26
Рютте: Обещание принять Украину в НАТО остается в силе, даже без упоминания в коммюнике
00:40
Генсек НАТО: Прекращение огня позволит РФ накапливать оружие, увеличивая риски для Альянса
00:02
В Киеве и большинстве областей объявлена воздушная тревога: по российским БпЛА работает ПВО
23:52
Генштаб: На фронте с начала суток произошло 124 столкновения
23:44
МИД Швеции пока не будет вмешиваться в задержание Греты Тунберг в Израиле
23:40
Главного психиатра ВСУ оставили под стражей до 21 июля
Все новости...
Реклама:
Реклама: