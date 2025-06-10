Рютте: Обещание принять Украину в НАТО остается в силе, даже без упоминания в коммюнике
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил, что политическое обещание лидеров стран НАТО в будущем принять в свой состав Украину остается в силе, даже если эта позиция не будет озвучена в финальном коммюнике по итогам саммита, который состоится 24-25 июня в Гааге.
Источник: Рютте в Chatham House в Лондоне, передает "Интерфакс-Украина"
Детали: Генсек НАТО подчеркнул, что необратимость евроатлантического курса Украины уже была подтверждена на высшем уровне, и эта позиция останется неизменной, несмотря на возможное отсутствие соответствующего упоминания в официальном коммюнике.
"Мы говорили, что этот путь в НАТО – необратим. И эта оценка не изменится и после саммита", – сказал Рютте.
Он также подчеркнул, что тема Украины, скорее всего, будет упомянута в документе, хотя формулировки могут меняться в зависимости от консенсуса между странами-членами.
"Если этого не будет в коммюнике, то в этом не будет ничего страшного", – добавил он, отметив, что на каждом саммите Альянс не обязан повторять уже принятые решения.
Рютте напомнил, что в настоящее время среди стран-членов нет единого мнения о том, пришло ли время принимать Украину в Альянс.
Предыстория:
- На саммите в Бухаресте в 2008 году лидеры стран НАТО впервые заявили, что Украина в будущем станет членом Альянса. С тех пор вопрос украинского членства оставался открытым.
- В конце мая СМИ сообщали, что из-за президента США Дональда Трампа, который открыто заявлял о возможности блокирования движения Украины в НАТО, итоговое коммюнике саммита стран НАТО значительно сократят, к тому же в документе могут отсутствовать упоминания о России и Украине.