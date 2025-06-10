У Росії заявили про атаку дронів: вибухи чули в місті, де збирають "Шахеди"
Російська влада заявила про масовану атаку дронів у ніч на 10 червня – вибухи чули в Нижньокамську та Єлабузі, де збирають БпЛА типу "Шахед".
Джерело: Міноборони РФ Telegram-канал Astra
Деталі: Міноборони Росії заявило, що за ніч над регіонами РФ нібито знищили "102 українських БпЛА".
Повідомляють, що нібито 46 дронів збили над Брянською областю, 20 – над Бєлгородською, 9 – над Воронезькою областю, по 4 – над Калузькою областю та Республікою Татарстан, 3 – над Московським регіоном, по 2 – над Ленінградською, Орловською та Курською областями, 1 – над Смоленською областю. Також нібито 9 БпЛА збили над тимчасово окупованим Кримом.
Telegram-канал Astra з посиланням на місцевих жителів повідомляє, що вибухи чули в Нижньокамську і Єлабузі (Татарстан). За 10 км від Єлабуги розташована особлива економічна зона "Алабуга", а в ній завод, що виробляє "Шахеди".
Невдале полювання на дрон у Татарстані (РФ). Вибухи чули у Єлабузі. За 10 км від цього міста розташований завод, де збирають "Шахеди". Відео з Telegram-каналу Astra pic.twitter.com/NGYrMBAQM4— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 10, 2025РЕКЛАМА:
Росавіація повідомила, що запроваджувала обмеження на приймання і випуск повітряних суден в аеропорту Нижньокамська, у Пулково в Петербурзі та в усіх аеропортах Москви.
Елабуга і Нижньокамськ розташовані за 1500 км від кордону з Україною.
Передісторія:
- З квітня 2024 року особливу економічну зону "Алабуга" дрони атакували неодноразово.
- Остання атака була у квітні цього року.