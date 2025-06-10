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В России завили об атаке дронов: взрывы слышали в городе, где собирают "Шахеды"

Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 07:32
В России завили об атаке дронов: взрывы слышали в городе, где собирают Шахеды
Клубы дыма в небе Нижнекамска, где раздавались взрывы из-за атаки БпЛА. Фото из Telegram-канала Astra

Российские власти заявили о массированной атаке беспилотников ночью 10 июня – взрывы слышали в Нижнекамске и Елабуге, где собирают БпЛА типа "Шахед".

Источник: Минобороны РФ Telegram-канал Astra

Детали: Минобороны России заявило, что за ночь над регионами РФ якобы уничтожили "102 украинских БпЛА".

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Сообщается, что якобы 46 дронов сбили над Брянской областью, 20 – над Белгородской, по 9 – над Воронежской области, по 4 – над Калужской областью и Республикой Татарстан, 3 – над Московским регионом, по 2 – над Ленинградской, Орловской и Курской областями, 1 – над Смоленской областью. Также якобы 9 БпЛА сбили над временно оккупированным Крымом.

Telegram-канал Astra со ссылкой на местных жителей сообщает, что взрывы слышали в Нижнекамске и Елабуге (Татарстан). В 10 км от Елабуги расположена особая экономическая зона "Алабуга", а в ней завод, производящий "Шахеды".

Росавиация сообщила, что вводила ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Нижнекамска, в Пулково в Петербурге и во всех аэропортах Москвы.

Элабуга и Нижнекамск находятся в 1500 км от границы с Украиной.

Предыстория:

Росcиябеспилотники
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