У Сумах помер поранений підліток: він постраждав від атаки 3 червня

У лікарні помер підліток, який дістав поранення внаслідок російського удару по Сумах 3 червня, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 6.

Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram

Пряма мова очільника ОВА: "У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя".

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Деталі: Григоров додав, що кількість загиблих унаслідок тієї російської атаки зросла до 6 осіб.

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