У Сумах помер поранений підліток: він постраждав від атаки 3 червня
Вівторок, 10 червня 2025, 08:29
У лікарні помер підліток, який дістав поранення внаслідок російського удару по Сумах 3 червня, таким чином кількість жертв тієї атаки зросла до 6.
Джерело: начальник Сумської ОВА Олег Григоров в Telegram
Пряма мова очільника ОВА: "У лікарні помер 17-річний хлопець, який постраждав внаслідок ворожого обстрілу Сум 3 червня. Майже тиждень лікарі боролися за його життя".
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Деталі: Григоров додав, що кількість загиблих унаслідок тієї російської атаки зросла до 6 осіб.
Передісторія:
- 3 червня російські війська вдарили по центральній частині міста Суми з реактивної системи залпового вогню дальньої дії. Спершу повідомлялося про 3 загиблих та 25 поранених, з них 3 дітей і 3 дорослих перебували у важкому стані. Пізніше кількість жертв зросла до 5.