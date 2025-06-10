В Сумах умер раненый подросток: он пострадал от атаки 3 июня
Вторник, 10 июня 2025, 08:29
В больнице умер подросток, который получил ранения в результате российского удара по Сумах 3 июня, таким образом количество жертв той атаки возросло до 6.
Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram
Прямая речь главы ОВА: "В больнице умер 17-летний парень, который пострадал в результате вражеского обстрела Сум 3 июня. Почти неделю врачи боролись за его жизнь".
Реклама:
Детали: Григоров добавил, что количество погибших в результате той российской атаки возросло до 6 человек.
Предыстория:
- 3 июня российские войска ударили по центральной части города Сумы из реактивной системы залпового огня дальнего действия. Сначала сообщалось о 3 погибших и 25 раненых, из них 3 детей и 3 взрослых находились в тяжелом состоянии. Позже количество жертв возросло до 5.