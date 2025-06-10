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В Сумах умер раненый подросток: он пострадал от атаки 3 июня

Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 08:29
В Сумах умер раненый подросток: он пострадал от атаки 3 июня
Последствия российского удара по Сумах 3 июня. Фото "Кордон.медиа"

В больнице умер подросток, который получил ранения в результате российского удара по Сумах 3 июня, таким образом количество жертв той атаки возросло до 6.

Источник: начальник Сумской ОВА Олег Григоров в Telegram

Прямая речь главы ОВА: "В больнице умер 17-летний парень, который пострадал в результате вражеского обстрела Сум 3 июня. Почти неделю врачи боролись за его жизнь".

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Детали: Григоров добавил, что количество погибших в результате той российской атаки возросло до 6 человек.

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