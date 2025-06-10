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Поврежденные дома, уничтоженные авто и десяток пожаров – последствия российских ударов по Киеву

Ирина БалачукВторник, 10 июня 2025, 10:02
Поврежденные дома, уничтоженные авто и десяток пожаров – последствия российских ударов по Киеву
Фото Богдана Кутепова, УП

В результате массированной российской атаки ночью 10 июня в Киеве пострадали 4 человека, повреждены жилые дома, бизнес-центр, склады и железная дорога, уничтожены авто, а также возникло около 10 пожаров – некоторые из них до сих пор тушат.

Источник: ГСЧС в Facebook, корреспондент УП с места события

Дословно служба: "Столица подверглась очередной массированной российской атаке. В результате падения обломков БпЛА зафиксированы пожары, разрушения жилых и нежилых зданий и повреждения инфраструктуры в разных районах города. Пострадали 4 человека". 

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Фото ГСЧС

Детали: Спасатели опубликовали фото ликвидации последствий российских ударов.

 
Фото ГСЧС

В Дарницком районе возникли пожары возле общежития, в парке, а также сгорели машины во дворах и горел трехэтажный жилой дом. Повреждена железная дорога.

В Оболонском районе возник пожар в многоэтажке и в складских помещениях. Склады до сих пор тушат. 

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Фото ГСЧС

В Шевченковском районе зафиксировали ряд попаданий. Продолжается ликвидация пожара в недействующей постройке.

В Голосеевском – обломки упали на территории храма, повреждены верхние этажи бизнес-центра. 

 
Фото Богдана Кутепова, УП
 
Фото Богдана Кутепова, УП

В Соломенском районе загорелись обломки на крыше 16-этажки.

В Деснянском – горели авто во дворе, пожар уже потушили. 

 
Фото Богдана Кутепова, УП
 
Фото Богдана Кутепова, УП

В Подольском районе возник пожар в нежилых помещениях. 

 
Фото Богдана Кутепова, УП
 
Фото Богдана Кутепова, УП

"Всего к ликвидации последствий российского обстрела привлечены 441 спасатель и 102 единицы техники ГСЧС", – говорится в сообщении.  

 
Фото Богдана Кутепова, УП
 
Фото Богдана Кутепова, УП
 
Фото Богдана Кутепова, УП

Предыстория:

  • По данным Воздушных сил, Россия применила для атаки 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К. Основным направлением удара этой ночью стал Киев.
  • Отмечается, что ПВО уничтожила все ракеты и 213 вражеских БпЛА, еще 64 дрона были локационно потеряны/подавлены РЭБ. В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 11 локациях и падение обломков в 16 локациях.

Киевракетный ударбеспилотникипожар
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