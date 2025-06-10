Вночі 10 червня ворог атакував Київ "Шахедами" зі шрапнеллю

Росіяни використовують шрапнель у бойовій частині дронів, вона розрахована на ураження якомога більшої площі та людей.

Джерело: начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі національного телемарафону

Деталі: Ставлячи питання журналістка зазначила, що, за даними кореспондента марафону, жителі Києва повідомляли, що на місці падіння уламків ворожих дронів 10 червня знаходили на місці металеві кульки та інше подібне начиння. Вона поцікавилася, наскільки часто росіяни начиняють "Шахеди" таким залізяччям і наскільки це небезпечно.

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Пряма мова Ігната: "Бойова частина як ракети, так і "Шахеда" може мати різне оснащення. Може бути термобаричний або осколково-фугасний боєприпас, а також і шрапнель, для того, щоб уразити якомога більші відстані, і від цього може постраждати не лише техніка, автомобілі… але й люди.

Тому, власне, при таких атаках усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту тих елементів це становить смертельну загрозу для життя громадян".

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