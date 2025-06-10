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Ночью 10 июня враг атаковал Киев "Шахедами" со шрапнелью

Валентина РоманенкоВторник, 10 июня 2025, 11:58
Ночью 10 июня враг атаковал Киев Шахедами со шрапнелью
последствия комбинированного массированного удара РФ по Киеву 10 июня. фото Богдана Кутепова, УП

Россияне нередко используют шрапнель в боевой части дронов, она рассчитана на поражение как можно большей площади и людей.

Источник: начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире национального телемарафона

Детали: Задавая вопрос журналистка отметила, что, по данным корреспондента марафона, жители Киева сообщали, что на месте падения обломков вражеских дронов 10 июня находили на месте металлические шарики и другую подобные железки. Она поинтересовалась, насколько часто россияне начиняют "Шахеды" таким "фаршем" и насколько это опасно.

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Прямая речь Игната: "Боевая часть как ракеты, так и "Шахеда" может иметь разное оснащение. Может быть термобарический или осколочно-фугасный боеприпас, а также и шрапнель, для того, чтобы поразить как можно большие расстояния, и от этого может пострадать не только техника, автомобили... но и люди.

Поэтому, собственно, при таких атаках все службы призывают граждан не находиться возле окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета тех элементов это представляет смертельную угрозу для жизни граждан".

Предыстория:

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  • В результате массированной российской атаки ночью 10 июня в Киеве пострадали 4 человека, повреждены жилые дома, бизнес-центр, склады и железная дорога, уничтожены авто, а также возникли около 10 пожаров - некоторые из них до сих пор тушат.
  • С вечера 9 июня российские оккупанты атаковали Украину 322-мя средствами воздушного нападения, 284 из них удалось обезвредить.

ШахедбеспилотникиКиев
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