Зеленський: Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, тоді як РФ – 40-50 тисяч
Україна може мобілізувати 27 тисяч осіб на місяць, тоді як Росія – 40-50 тисяч, але важлива не кількість людей, а зброя і технології, заявив президент Володимир Зеленський.
Джерело: Зеленський в інтерв’ю угорському виданню Valasz online
Пряма мова президента: "Мобілізація – це проблема кожної війни. Україна не є винятком, тому що ми хочемо, щоб війна закінчилася. Люди втомилися. Ми можемо мобілізувати 27 000 людей на місяць, а росіяни можуть мобілізувати 40-50 000, тому що їхні втрати більші. Мобілізація у нас можлива через воєнний стан. Ніхто інший не має досвіду, як зупинити Путіна. Ми були тими, хто його зупинив".
Деталі: Він додав, що Україна не мобілізувала 18-24-річних, але запропонувала їм річний контракт.
"Я ніколи не говорив про це, але якщо ви мене запитаєте, я скажу: я не вважаю, що ми повинні мобілізувати з 18 років, як думають лідери інших країн. Операція "Павутина" показала: важлива не кількість людей, а зброя і технології. А ще гроші і тиск", – сказав Зеленський.
Він додав, що санкції мали б бути спрямовані саме на ті гроші, які росіяни використовують для фінансування війни. Але натоміть західні партнери серед причин, чому вони не наважилися на санкції, називають те, що в Україні не проводиться мобілізація з 18 років.
"Чесно кажучи, ми надали можливість 18-24-річним хлопцям показати, що вони теж можуть служити. Це те, що ми зараз їм дали, відповідно до нашого законодавства. Водночас тисячі людей воюють на передовій без належного озброєння", – сказав Зеленський.
Читайте також: Контракт на мільйон. Чи допоможуть гроші посилити армію і що не так із мотиваційним проєктом для молоді
Передісторія:
- 19 листопада 2024 року радник на той час президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україна отримала багато різної американської зброї, однак все одно опинилась у складній ситуації на полі бою – і причиною цього він назвав проблеми з мобілізацією.
- Після цього ЗМІ писали, що адміністрація Байдена закликає Україну швидко збільшити чисельність збройних сил за рахунок, зокрема, перегляду мобілізаційного законодавства, щоб дозволити призов до армії людей з 18 років. За даними ЗМІ, суперечки довкола кількісних показників мобілізації та мобілізаційного віку призвели до напруженості у відносинах між президентами України і США.
- 19 грудня 2024 року президент Володимир Зеленський, коментуючи обговорення про можливе зниження мобілізаційного віку, зазначив, що нині більш нагальним є забезпечення війська зброєю та тренуванням з боку Заходу.
- У листопаді 2024 року The New York Times писала, що Росія продовжує зазнавати величезних втрат у загарбницькій війні проти України, зокрема, у жовтні 2024 року кількість убитих і поранених окупантів була найбільшою з початку повномасштабного вторгнення, але російську армію навряд чи можна назвати виснаженою, адже першій половині 2024 року РФ вдавалось мобілізувати близько 900 осіб щодня.
- У січні на той час ще майбутній радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки, конгресмен Майк Волц заявив, що Україна має знизити мобілізаційний вік, щоб залучити сотні тисяч нових військових і стабілізувати лінію фронту.