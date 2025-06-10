Зеленский: Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как РФ – 40-50 тысяч

Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как Россия – 40-50 тысяч, но важно не количество людей, а оружие и технологии, заявил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz online

Прямая речь президента: "Мобилизация – это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц, а россияне могут мобилизовать 40-50 000, потому что их потери больше. Мобилизация у нас возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Мы были теми, кто его остановил".

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Детали: Он добавил, что Украина не мобилизовала 18-24-летних, но предложила им годовой контракт.

"Я никогда не говорил об этом, но, если вы меня спросите, я скажу: я не считаю, что мы должны мобилизовать с 18 лет, как думают лидеры других стран. Операция "Паутина" показала: важно не количество людей, а оружие и технологии. А еще деньги и давление", – сказал Зеленский.

Он добавил, что санкции должны быть направлены именно на те деньги, которые россияне используют для финансирования войны. Но вместо этого западные партнеры среди причин, почему они не решились на санкции, называют то, что в Украине не проводится мобилизация с 18 лет.

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"Честно говоря, мы предоставили возможность 18-24-летним ребятам показать, что они тоже могут служить. Это то, что мы сейчас им дали, в соответствии с нашим законодательством. В то же время тысячи людей воюют на передовой без надлежащего вооружения", – сказал Зеленский.

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