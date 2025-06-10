Зеленский: Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как РФ – 40-50 тысяч
Украина может мобилизовать 27 тысяч человек в месяц, тогда как Россия – 40-50 тысяч, но важно не количество людей, а оружие и технологии, заявил президент Владимир Зеленский.
Источник: Зеленский в интервью венгерскому изданию Valasz online
Прямая речь президента: "Мобилизация – это проблема каждой войны. Украина не является исключением, потому что мы хотим, чтобы война закончилась. Люди устали. Мы можем мобилизовать 27 000 человек в месяц, а россияне могут мобилизовать 40-50 000, потому что их потери больше. Мобилизация у нас возможна из-за военного положения. Никто другой не имеет опыта, как остановить Путина. Мы были теми, кто его остановил".
Детали: Он добавил, что Украина не мобилизовала 18-24-летних, но предложила им годовой контракт.
"Я никогда не говорил об этом, но, если вы меня спросите, я скажу: я не считаю, что мы должны мобилизовать с 18 лет, как думают лидеры других стран. Операция "Паутина" показала: важно не количество людей, а оружие и технологии. А еще деньги и давление", – сказал Зеленский.
Он добавил, что санкции должны быть направлены именно на те деньги, которые россияне используют для финансирования войны. Но вместо этого западные партнеры среди причин, почему они не решились на санкции, называют то, что в Украине не проводится мобилизация с 18 лет.
"Честно говоря, мы предоставили возможность 18-24-летним ребятам показать, что они тоже могут служить. Это то, что мы сейчас им дали, в соответствии с нашим законодательством. В то же время тысячи людей воюют на передовой без надлежащего вооружения", – сказал Зеленский.
Читайте также: Контракт на миллион. Помогут ли деньги усилить армию и что не так с мотивационным проектом для молодежи
Предыстория:
- 19 ноября 2024 года советник в то время президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Украина получила много разного американского оружия, однако все равно оказалась в сложной ситуации на поле боя – и причиной этого он назвал проблемы с мобилизацией.
- После этого СМИ писали, что администрация Байдена призывает Украину быстро увеличить численность вооруженных сил за счет, в частности, пересмотра мобилизационного законодательства, чтобы разрешить призыв в армию людей с 18 лет. По данным СМИ, споры вокруг количественных показателей мобилизации и мобилизационного возраста привели к напряженности в отношениях между президентами Украины и США.
- 19 декабря 2024 года президент Владимир Зеленский, комментируя обсуждение о возможном снижении мобилизационного возраста, отметил, что сейчас более актуальным является обеспечение войска оружием и тренировкой со стороны Запада.
- В ноябре 2024 года The New York Times писала, что Россия продолжает нести огромные потери в захватнической войне против Украины, в частности, в октябре 2024 года количество убитых и раненых оккупантов было наибольшим с начала полномасштабного вторжения, но российскую армию вряд ли можно назвать истощенной, ведь в первой половине 2024 года РФ удавалось мобилизовать около 900 человек ежедневно.
- В январе в то время еще будущий советник Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, конгрессмен Майк Волц заявил, что Украина должна снизить мобилизационный возраст, чтобы привлечь сотни тысяч новых военных и стабилизировать линию фронта.