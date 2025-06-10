Унаслідок ракетного удару по Одеській кіностудії знищено частину знімального комплексу

У ніч проти 10 червня російська армія завдала ракетного удару по Одеській кіностудії. Внаслідок удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема - декорації до фільму "Довженко".

Джерело: Держкіно України, Одеська кіностудія

Дослівно Держкіно: "У ніч з 9 на 10 червня внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку країни-агресора Російської Федерації було пошкоджено територію Одеської кіностудії — однієї з найстаріших кіностудій Європи, яка має понад 106 років історії та є невід’ємною частиною національної культурної спадщини України".

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фото: Держкіно

Деталі: Зазначається, що окупанти знищили частину знімального комплексу, зокрема — декорації до фільму "Довженко" та ігровий транспорт.

Попри обстріл, охороні вдалося вчасно локалізувати пожежу та врятувати унікальні експонати, серед яких - костюми, реквізит і артефакти, пов’язані з 100-річною історією студії. Жертв серед персоналу немає.

фото: Держкіно

Дослівно Держкіно: "Ці втрати - не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять, знищити культурні коди, які формувалися століттями.

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Росія вкотре демонструє, що її війна спрямована не лише проти українського народу, а й проти культури, спадщини та майбутнього України".

фото: Держкіно

Окрім кіностудії, внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої допомоги та житлові будинки. Одна зі співробітниць кіностудії втратила житло.

Що передувало: