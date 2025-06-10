Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Унаслідок ракетного удару по Одеській кіностудії знищено частину знімального комплексу

Анастасія ПроцВівторок, 10 червня 2025, 16:03
Унаслідок ракетного удару по Одеській кіностудії знищено частину знімального комплексу
ФОТО: ДЕРЖКІНО

У ніч проти 10 червня російська армія завдала ракетного удару по Одеській кіностудії. Внаслідок удару було знищено частину знімального комплексу, зокрема - декорації до фільму "Довженко".

Джерело: Держкіно України, Одеська кіностудія

Дослівно Держкіно: "У ніч з 9 на 10 червня внаслідок масованого ракетного обстрілу з боку країни-агресора Російської Федерації було пошкоджено територію Одеської кіностудії — однієї з найстаріших кіностудій Європи, яка має понад 106 років історії та є невід’ємною частиною національної культурної спадщини України".

Реклама:
 
фото: Держкіно

Деталі: Зазначається, що окупанти знищили частину знімального комплексу, зокрема — декорації до фільму "Довженко" та ігровий транспорт.

Попри обстріл, охороні вдалося вчасно локалізувати пожежу та врятувати унікальні експонати, серед яких - костюми, реквізит і артефакти, пов’язані з 100-річною історією студії. Жертв серед персоналу немає.

 
фото: Держкіно

Дослівно Держкіно: "Ці втрати - не просто матеріальні збитки, а цілеспрямована спроба ворога стерти пам’ять, знищити культурні коди, які формувалися століттями.

РЕКЛАМА:

Росія вкотре демонструє, що її війна спрямована не лише проти українського народу, а й проти культури, спадщини та майбутнього України".

 
фото: Держкіно

Окрім кіностудії, внаслідок атаки пошкоджено пологовий будинок, станцію швидкої допомоги та житлові будинки. Одна зі співробітниць кіностудії втратила житло.

Що передувало:

  • В ніч на 10 червня Росія завдала удару по житловому будинку в Одесі. Внаслідок атаки загинули дві людини, ще 9 людей постраждали.
  • Внаслідок нічної атаки вибуховою хвилею було пошкоджено Софійський собор, внесений до списку всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а також постраждала Одеська кіностудія.

Одесаракетний удар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні
фото, відеоНовий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих
В Україні зростає інфляція
ЄС презентував черговий пакет санкцій проти РФ
Фіцо заявив, що в авторитарних країн ефективніша економіка, ніж у демократичних
В Австрії сталась стрілянина у школі: учень відкрив вогонь у класах і скоїв суїцид
фотоРосіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
Усі новини...
Одеса
В Одесі командир відділення ТЦК зі спільником вимагали хабар за зняття з розшуку
Росіяни вночі пошкодили Софійський собор і Одеську кіностудію
Нічний удар по Одесі: двоє загиблих, пошкоджено пологовий будинок, станцію "швидкої", вокзал
Останні новини
18:03
За інфраструктуру Telegram відповідають причетні до ФСБ особи – розслідування
17:53
Українці забезпечили 2,7% ВВП Польщі у 2024 – ООН
17:52
Що відомо про стан повітря у Києві та як захиститися від забрудників
17:50
футболНова Зеландія – Україна. Анонс матчу на Canadian Shield
17:46
Один з найдовших рейсів: "Укрзалізниця" призначає новий поїзд
17:42
фото, відеоНовий етап великого обміну: Україна повернула першу групу важкопоранених та тяжкохворих
17:38
фотоРосіяни скинули ФАБ на Куп’янськ: загинув чоловік, є постраждалі
17:33
Поліція розповіла деталі про нападника, який вчинив стрілянину в школі в Австрії
17:23
На Прикарпатті жінка втопила свою чотирирічну доньку: її мотив досі невідомий
17:15
Рекордні збитки: російська вугільна галузь йде на дно
Усі новини...
Реклама:
Реклама: