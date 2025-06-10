В результате ракетного удара по Одесской киностудии уничтожена часть съемочного комплекса

В ночь на 10 июня российская армия нанесла ракетный удар по Одесской киностудии. В результате удара была уничтожена часть съемочного комплекса, в частности - декорации к фильму "Довженко".

Источник: Госкино Украины, Одесская киностудия

Дословно Госкино: "В ночь с 9 на 10 июня в результате массированного ракетного обстрела со стороны страны-агрессора Российской Федерации была повреждена территория Одесской киностудии - одной из старейших киностудий Европы, которая имеет более 106 лет истории и является неотъемлемой частью национального культурного наследия Украины".

Реклама:

фото: Госкино

Детали: Отмечается, что оккупанты уничтожили часть съемочного комплекса, в частности - декорации к фильму "Довженко" и игровой транспорт.

Несмотря на обстрел, охране удалось вовремя локализовать пожар и спасти уникальные экспонаты, среди которых - костюмы, реквизит и артефакты, связанные со 100-летней историей студии. Жертв среди персонала нет.

фото: Госкино

Дословно Госкино: "Эти потери - не просто материальный ущерб, а целенаправленная попытка врага стереть память, уничтожить культурные коды, которые формировались веками.

РЕКЛАМА:

Россия в очередной раз демонстрирует, что ее война направлена не только против украинского народа, но и против культуры, наследия и будущего Украины".

фото: Госкино

Кроме киностудии, в результате атаки повреждены роддом, станция скорой помощи и жилые дома. Одна из сотрудниц киностудии потеряла жилье.

Что предшествовало: