В Оболонському районі столиці триває гасіння пожежі після нічної атаки
Вівторок, 10 червня 2025, 21:46
У Києві рятувальники завершили основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу РФ, триває гасіння пожежі в Оболонському районі міста.
Джерело: ДСНС України
Дослівно: "ДСНС завершила основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу. Всі пожежі загасили, окрім однієї – на складах в Оболонському районі. Там ще працюють 29 рятувальників і 8 одиниць техніки".
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Деталі: Загалом, за даними рятувальників, унаслідок удару: загинула 1 людина; поранено 4 осіб; пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці.
До робіт залучили понад 440 рятувальників і 100 одиниць техніки.
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Що передувало:
- За даними Повітряних сил, Росія застосувала для атаки 315 ударних БпЛА типу Shahed і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 та 5 крилатих ракет Іскандер-К. Основним напрямком удару цієї ночі став Київ.
- Зазначається, що ППО знищила усі ракети та 213 ворожих БпЛА, ще 64 дрони були локаційно втрачені/подавлені РЕБ. Водночас зафіксовано влучання російських засобів повітряного нападу в 11 локаціях та падіння уламків у 16 локаціях.