В Оболонському районі столиці триває гасіння пожежі після нічної атаки

У Києві рятувальники завершили основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу РФ, триває гасіння пожежі в Оболонському районі міста.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "ДСНС завершила основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу. Всі пожежі загасили, окрім однієї – на складах в Оболонському районі. Там ще працюють 29 рятувальників і 8 одиниць техніки".

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Деталі: Загалом, за даними рятувальників, унаслідок удару: загинула 1 людина; поранено 4 осіб; пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці.

До робіт залучили понад 440 рятувальників і 100 одиниць техніки.

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фото - дснс києва

фото - дснс києва

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