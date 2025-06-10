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В Оболонському районі столиці триває гасіння пожежі після нічної атаки

Тетяна ОлійникВівторок, 10 червня 2025, 21:46
В Оболонському районі столиці триває гасіння пожежі після нічної атаки
Фото - ДСНС Києва

У Києві рятувальники завершили основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу РФ, триває гасіння пожежі в Оболонському районі міста.

Джерело: ДСНС України

Дослівно: "ДСНС завершила основні роботи з ліквідації наслідків нічного обстрілу. Всі пожежі загасили, окрім однієї – на складах в Оболонському районі. Там ще працюють 29 рятувальників і 8 одиниць техніки".

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Деталі: Загалом, за даними рятувальників, унаслідок удару: загинула 1 людина; поранено 4 осіб; пошкодження зафіксовано в 7 районах столиці.

До робіт залучили понад 440 рятувальників і 100 одиниць техніки.

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фото - дснс києва
 
фото - дснс києва

Що передувало: 

КиївпожежаобстрілШахед
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