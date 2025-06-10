В Оболонском районе столицы продолжается тушение пожара после ночной атаки

В Киеве спасатели завершили основные работы по ликвидации последствий ночного обстрела РФ, продолжается тушение пожара в Оболонском районе города.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "ГСЧС завершила основные работы по ликвидации последствий ночного обстрела. Все пожары потушили, кроме одного – на складах в Оболонском районе. Там еще работают 29 спасателей и 8 единиц техники".

Реклама:

Детали: Всего, по данным спасателей, в результате удара: погиб 1 человек; ранены 4 человека; повреждения зафиксированы в 7 районах столицы.

К работам привлекли более 440 спасателей и 100 единиц техники.

фото - гсчс киева

фото - гсчс киева

Что предшествовало:

РЕКЛАМА: