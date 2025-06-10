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В Оболонском районе столицы продолжается тушение пожара после ночной атаки

Татьяна ОлейникВторник, 10 июня 2025, 21:46
В Оболонском районе столицы продолжается тушение пожара после ночной атаки
Фото - ГСЧС Киева

В Киеве спасатели завершили основные работы по ликвидации последствий ночного обстрела РФ, продолжается тушение пожара в Оболонском районе города.

Источник: ГСЧС Украины

Дословно: "ГСЧС завершила основные работы по ликвидации последствий ночного обстрела. Все пожары потушили, кроме одного – на складах в Оболонском районе. Там еще работают 29 спасателей и 8 единиц техники".

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Детали: Всего, по данным спасателей, в результате удара: погиб 1 человек; ранены 4 человека; повреждения зафиксированы в 7 районах столицы.

К работам привлекли более 440 спасателей и 100 единиц техники.

 
фото - гсчс киева
 
фото - гсчс киева

Что предшествовало: 

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  • По данным Воздушных сил, Россия применила для атаки 315 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты KN-23 и 5 крылатых ракет Искандер-К. Основным направлением удара этой ночью стал Киев.
  • Отмечается, что ПВО уничтожила все ракеты и 213 вражеских БпЛА, еще 64 дрона были локационно потеряны/подавлены РЭБ. В то же время зафиксировано попадание российских средств воздушного нападения в 11 локациях и падение обломков в 16 локациях.

КиевпожаробстрелШахед
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