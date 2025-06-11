Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в России

В ночь на 11 июня украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах.

Источник: российские Telegram-каналы

Детали: По сообщениям местных жителей, в небе над Котовском прозвучало не менее 15 взрывов. В городе звучали сирены воздушной тревоги.

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Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у Росіїhttps://t.co/0NQocMJYOw pic.twitter.com/CvbUa4SeEi — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 11, 2025

Обновлено: Утром врио губернатора Тамбовской области России Евгений Первышов подтвердил атаку БпЛА на Котовск.

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Первышов заявил, что "в результате падения одного из сбитых БпЛА возникло возгорание", которое было ликвидировано пожарными подразделениями. По его словам, обошлось без пострадавших.

По данным Минобороны РФ, в течение ночи российская ПВО перехватила 32 украинских беспилотника, в том числе 5 – над территорией Тамбовской области.

Справочно: Тамбовский пороховой завод – одно из крупнейших предприятий, которое специализируется на производстве боеприпасов и пороха для стрелкового оружия, артиллерийских систем, гранатометов, минометов и танковых снарядов. Завод также производит компоненты взрывчатых веществ, в частности нитроцеллюлозу и колоксилин. С марта 2023 года предприятие находится под санкциями.

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