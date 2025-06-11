Дроны атаковали Тамбовский пороховой завод в России
В ночь на 11 июня украинские беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области РФ. Местные жители сообщают о многочисленных взрывах.
Источник: российские Telegram-каналы
Детали: По сообщениям местных жителей, в небе над Котовском прозвучало не менее 15 взрывов. В городе звучали сирены воздушной тревоги.
Дрони атакували Тамбовський пороховий завод у Росіїhttps://t.co/0NQocMJYOw pic.twitter.com/CvbUa4SeEi— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) June 11, 2025
Обновлено: Утром врио губернатора Тамбовской области России Евгений Первышов подтвердил атаку БпЛА на Котовск.
Первышов заявил, что "в результате падения одного из сбитых БпЛА возникло возгорание", которое было ликвидировано пожарными подразделениями. По его словам, обошлось без пострадавших.
По данным Минобороны РФ, в течение ночи российская ПВО перехватила 32 украинских беспилотника, в том числе 5 – над территорией Тамбовской области.
Справочно: Тамбовский пороховой завод – одно из крупнейших предприятий, которое специализируется на производстве боеприпасов и пороха для стрелкового оружия, артиллерийских систем, гранатометов, минометов и танковых снарядов. Завод также производит компоненты взрывчатых веществ, в частности нитроцеллюлозу и колоксилин. С марта 2023 года предприятие находится под санкциями.
Предыстория:
- Завод не впервые был атакован украинскими беспилотниками. Дроны наносили удары по предприятию в январе 2025 года, в июле 2024 года и в ноябре 2023 года.