Росіяни вдарили по Куп’янську авіабомбами: пошкоджено понад 80 будинків
Середа, 11 червня 2025, 10:52
Близько 3:30 російські військові завдали серію авіаційних ударів по місту Купʼянськ, внаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків, дитячий садок та господарчі споруди.
Джерело: Харківська обласна прокуратура
Деталі: За попередніми даними слідства, окупанти застосували авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-1500 з УМПК (модулями планування і корекції).
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Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 80 житлових будинків, господарчі споруди, дитячий садок, станцію та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.
За інформацією прокуратури, постраждалих немає.
Що передувало:
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- У ніч на 11 червня російські війська атакували Харків 17-ма ударними безпілотниками типу "Шахед". Внаслідок масованої атаки по Слобідському та Основʼянському районах загинули 3 людини.