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Росіяни вдарили по Куп’янську авіабомбами: пошкоджено понад 80 будинків

Анастасія ПроцСереда, 11 червня 2025, 10:52
Росіяни вдарили по Куп’янську авіабомбами: пошкоджено понад 80 будинків
ФОТО: ХАРКІВСЬКА ОБЛАСНА ПРОКУРАТУРА

Близько  3:30 російські військові завдали серію авіаційних ударів по місту Купʼянськ, внаслідок атаки пошкоджено понад 80 житлових будинків, дитячий садок та господарчі споруди.

Джерело: Харківська обласна прокуратура

Деталі: За попередніми даними слідства, окупанти застосували авіабомби ФАБ-500 та ФАБ-1500 з УМПК (модулями планування і корекції).

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фото: Харківська обласна прокуратура

Внаслідок обстрілу пошкоджено понад 80 житлових будинків, господарчі споруди, дитячий садок, станцію та автомобіль бригади екстреної медичної допомоги.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

За інформацією прокуратури, постраждалих немає.

 
фото: Харківська обласна прокуратура

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Харківська область
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