Россияне ударили по Купянску авиабомбами: повреждено более 80 домов

Около 3:30 российские военные нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск, в результате атаки повреждено более 80 жилых домов, детский сад и хозяйственные постройки

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По предварительным данным следствия, оккупанты применили авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК (модулями планирования и коррекции).

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В результате обстрела повреждено более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станция и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

По информации прокуратуры, пострадавших нет.

ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

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