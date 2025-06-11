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Россияне ударили по Купянску авиабомбами: повреждено более 80 домов

Анастасия ПроцСреда, 11 июня 2025, 10:52
Россияне ударили по Купянску авиабомбами: повреждено более 80 домов
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Около 3:30 российские военные нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск, в результате атаки повреждено более 80 жилых домов, детский сад и хозяйственные постройки

Источник: Харьковская областная прокуратура

Детали: По предварительным данным следствия, оккупанты применили авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК (модулями планирования и коррекции).

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ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

В результате обстрела повреждено более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станция и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

По информации прокуратуры, пострадавших нет.

 
ФОТО: ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ПРОКУРАТУРА

Что предшествовало:

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  • В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли 3 человека.

Харьковская область
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