Россияне ударили по Купянску авиабомбами: повреждено более 80 домов
Среда, 11 июня 2025, 10:52
Около 3:30 российские военные нанесли серию авиационных ударов по городу Купянск, в результате атаки повреждено более 80 жилых домов, детский сад и хозяйственные постройки
Источник: Харьковская областная прокуратура
Детали: По предварительным данным следствия, оккупанты применили авиабомбы ФАБ-500 и ФАБ-1500 с УМПК (модулями планирования и коррекции).
Реклама:
В результате обстрела повреждено более 80 жилых домов, хозяйственные постройки, детский сад, станция и автомобиль бригады экстренной медицинской помощи.
По информации прокуратуры, пострадавших нет.
Что предшествовало:
РЕКЛАМА:
- В ночь на 11 июня российские войска атаковали Харьков 17-ю ударными беспилотниками типа "Шахед". В результате массированной атаки по Слободскому и Основянскому районам погибли 3 человека.