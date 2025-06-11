"На щиті": Україна повернула тіла 1 212 загиблих захисників
За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.
Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими
Деталі: Як повідомляється, з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курщини; Харківщини; Луганщини; Донеччини; Запорізької області; Херсонщини.
Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України. За сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.
Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.
Передісторія:
- На перемовинах у Стамбулі 2 червня Україна та РФ домовились про повернення "6000 на 6000" тіл загиблих солдатів. Українська та російська делегації домовились також про обмін "всіх на всіх" важкопоранених і молодих військовослужбовців віком від 18 до 25 років.
- Президент України Володимир Зеленський повідомив, що із 6000 тіл військових, які РФ хоче передати Україні лише 15% опізнаних.
- 6 червня Росія поширила фейк про нібито початок репатріаційних заходів, а потім заявила нібито "Україна відмовилася забирати тіла своїх громадян", Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими наголосив, що держава-агресорка спекулює на чутливій темі і запевнив, що підготовка до обміну триває.