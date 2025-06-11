"На щиті": Україна повернула тіла 1 212 загиблих захисників

фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

За результатами проведених репатріаційних заходів в Україну повернули тіла 1 212 полеглих захисників.

Джерело: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Деталі: Як повідомляється, з числа повернених "на щиті" оборонців полеглі з: Курщини; ⁠Харківщини; ⁠Луганщини; ⁠Донеччини; ⁠Запорізької області; ⁠Херсонщини.

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Полеглих оборонців вдалося повернути за результатами спільної роботи співробітників Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, об’єднаного центру при СБУ, ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого ВРУ з прав людини, Секретаріату уповноваженого з питань осіб зниклих безвісти за особливих обставин, ДСНС, інших структур Сектору безпеки та оборони України. За сприяння Міжнародному комітету Червоного Хреста.

Слідчими правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС у найкоротші терміни будуть встановлені особи загиблих.

Передісторія:

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