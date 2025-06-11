"На щите": Украина вернула тела 1 212 погибших защитников
По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.
Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными
Детали: Как сообщается, из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из..: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.
Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны Украины. При содействии Международного комитета Красного Креста.
Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.
Предыстория:
- На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
- Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных.
- 6 июня Россия распространила фейк о якобы начале репатриационных мероприятий, а затем заявила якобы "Украина отказалась забирать тела своих граждан", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что государство-агрессор спекулирует на чувствительной теме и заверил, что подготовка к обмену продолжается.