"На щите": Украина вернула тела 1 212 погибших защитников

фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Как сообщается, из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из..: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.

Реклама:

Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны Украины. При содействии Международного комитета Красного Креста.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Предыстория:

РЕКЛАМА: