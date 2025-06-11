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"На щите": Украина вернула тела 1 212 погибших защитников

Станислав ПогориловСреда, 11 июня 2025, 12:26
На щите: Украина вернула тела 1 212 погибших защитников
фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1 212 павших защитников.

Источник: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Детали: Как сообщается, из числа возвращенных "на щите" защитников павшие из..: Курщины; Харьковщины; Луганщины; Донетчины; Запорожской области; Херсонщины.

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Павших защитников удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, объединенного центра при СБУ, ВСУ, МВД, Офиса уполномоченного ВРУ по правам человека, Секретариата уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС, других структур сектора безопасности и обороны Украины. При содействии Международного комитета Красного Креста.

Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД в кратчайшие сроки будут установлены личности погибших.

Предыстория:

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  • На переговорах в Стамбуле 2 июня Украина и РФ договорились о возвращении "6000 на 6000" тел погибших солдат. Украинская и российская делегации договорились также об обмене "всех на всех" тяжелораненых и молодых военнослужащих в возрасте от 18 до 25 лет.
  • Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из 6000 тел военных, которые РФ хочет передать Украине только 15% опознанных.
  • 6 июня Россия распространила фейк о якобы начале репатриационных мероприятий, а затем заявила якобы "Украина отказалась забирать тела своих граждан", Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными подчеркнул, что государство-агрессор спекулирует на чувствительной теме и заверил, что подготовка к обмену продолжается.

российско-украинская войнапотери в войне
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