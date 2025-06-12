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Путін заявив про створення в Росії військ безпілотних систем

Євген КізіловЧетвер, 12 червня 2025, 20:59
Путін заявив про створення в Росії військ безпілотних систем
фото: Getty Images

Російський лідер Володимир Путін стверджує, що в Росії створюються війська безпілотних систем як окремий рід військ.

Джерело: Путін на нараді з питань нової держпрограми озброєнь, передає ТАСС

Пряма мова: "Треба забезпечити їх максимально швидке і якісне розгортання... Ми знаємо, як діє противник. Але в цілому не вважаю, що ми десь у чомусь тут запізнюємося. Більше того, мені здається, що ми накопичили хороший досвід, для того щоб створити цей рід військ".

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Деталі: Путін також вимагав, щоб нова держпрограма озброєння мала забезпечити формування універсальної системи протиповітряної оборони.

Довідково: У ЗСУ є схожий рід військ, який називається Сили безпілотних систем, і створений він був ще у 2024 році. Того ж року в Росії з'явилася ідея створити щось подібне.

Що передувало: На цій же нараді Путін доручив своєму військовому командуванню в рамках нової держпрограми озброєнь, розрахованої на 2027-2036 роки, в рази наростити бойові можливості сухопутних військ Росії.

ПутінбезпілотникиарміяРосія
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