Путин заявил о создании в России войск беспилотных систем

Российский лидер Владимир Путин утверждает, что в России создаются войска беспилотных систем как отдельный род войск.

Источник: Путин на совещании по вопросам новой госпрограммы вооружений, передает ТАСС

Прямая речь: "Надо обеспечить их максимально быстрое и качественное развертывание… Мы знаем, как противник действует. Но в целом не считаю, что мы где-то в чем-то здесь опаздываем. Более того, мне кажется, что мы накопили хороший опыт, для того чтобы создать этот род войск".

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Детали: Путин также потребовал, чтобы новая госпрограмма вооружения должна обеспечить формирование универсальной системы противовоздушной обороны.

Справка: В ВСУ есть похожий род войск, который называется Силы беспилотных систем, и создан он был еще в 2024 году. В том же году в России появилась идея создать нечто похожее.

Что предшествовало: На этом же совещании Путин поручил своему военному командованию в рамках новой госпрограммы вооружений, рассчитанной на 2027-2036 годы, в разы нарастить боевые возможности сухопутных войск России.