Іран заявив, що Ізраїль і США "дорого заплатять" за атаку
Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.
Джерело: CNN, іранське державне медіа IRNA
Пряма мова Шеркачі: "Ісламська Республіка Іран обов'язково відповість, і ворог заплатить високу ціну".
Деталі: Він додав, що "дорого заплатять" і Ізраїль, і США.
"Їм буде завдано сильного удару", – пообіцяв Шеркачі.
За його словами, внаслідок ізраїльських ударів постраждали житлові райони, а збройні сили перебувають у повній бойовій готовності.
IRNA також повідомляє, що очевидці і репортери державного іранського телебачення бачили тіла жінок і дітей серед жертв.
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Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів був убитий головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі.