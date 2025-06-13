Іран заявив, що Ізраїль і США "дорого заплатять" за атаку

Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.

Джерело: CNN, іранське державне медіа IRNA

Пряма мова Шеркачі: "Ісламська Республіка Іран обов'язково відповість, і ворог заплатить високу ціну".

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Деталі: Він додав, що "дорого заплатять" і Ізраїль, і США.

"Їм буде завдано сильного удару", – пообіцяв Шеркачі.

За його словами, внаслідок ізраїльських ударів постраждали житлові райони, а збройні сили перебувають у повній бойовій готовності.

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IRNA також повідомляє, що очевидці і репортери державного іранського телебачення бачили тіла жінок і дітей серед жертв.

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Передісторія: