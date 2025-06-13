Иран заявил, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаку
Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.
Источник: CNN, иранское государственное медиа IRNA
Прямая речь Шеркачи: "Исламская Республика Иран обязательно ответит, и враг заплатит высокую цену".
Детали: Он добавил, что "дорого заплатят" и Израиль, и США.
"Им будет нанесен сильный удар", – пообещал Шеркачи.
По его словам, в результате израильских ударов пострадали жилые районы, а вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.
IRNA также сообщает, что очевидцы и репортеры государственного иранского телевидения видели тела женщин и детей среди жертв.
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Предыстория:
- Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по столице Ирана Тегерану и его окрестностям, а также по другим городам страны. Израиль назвал свою атаку превентивной и нацеленной на подрыв ядерной программы и против военных объектов Ирана.
- Также сообщалось, что в результате ударов был убит главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосcейн Салами.