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Иран заявил, что Израиль и США "дорого заплатят" за атаку

Ирина БалачукПятница, 13 июня 2025, 07:24
Иран заявил, что Израиль и США дорого заплатят за атаку
Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи. Фото с сайта IRNA

Спикер Вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазл Шекарчи заявил, что Тегеран ответит на удары Израиля, отметив, что и США "дорого заплатят", несмотря на заверения Вашингтона о своей непричастности.

Источник: CNN, иранское государственное медиа IRNA

Прямая речь Шеркачи: "Исламская Республика Иран обязательно ответит, и враг заплатит высокую цену".

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Детали: Он добавил, что "дорого заплатят" и Израиль, и США.

"Им будет нанесен сильный удар", – пообещал Шеркачи.

По его словам, в результате израильских ударов пострадали жилые районы, а вооруженные силы находятся в полной боевой готовности.

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IRNA также сообщает, что очевидцы и репортеры государственного иранского телевидения видели тела женщин и детей среди жертв.

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Предыстория:

ИранИзраильСША
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