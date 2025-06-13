Начальник штабу Збройних сил Ірану та 6 вчених-ядерників загинули внаслідок ударів Ізраїлю – ЗМІ

Начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників загинули внаслідок ізраїльської атаки, повідомляють ЗМІ.

Джерело: CNN, іранське державне медіа IRNA та напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim

Дослівно IRNA: "Генерал-майор Багері і генерал-майор Саламі були вбиті в результаті окремих ізраїльських ударів в ніч на п'ятницю. Командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид також був убитий в результаті ізраїльських ударів".

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Деталі: CNN зазначає, що Багері – найвищий військовий офіцер Ірану, став другим високопосадовцем, який загинув в результаті безпрецедентної атаки Ізраїлю на Іран рано вранці в п'ятницю.

IRNA пише, що внаслідок окремих ударів також загинули вчений-ядерник і президент Ісламського університету "Азад" Мохаммад-Мехді Техранчі, вчений-ядерник і колишній голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі та цивільні.

Доповнено: Пізніше напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim повідомило, що внаслідок ізраїльських ударів було вбито 6 іранських учених-ядерників.

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