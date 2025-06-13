Начальник штабу Збройних сил Ірану та 6 вчених-ядерників загинули внаслідок ударів Ізраїлю – ЗМІ
Начальник штабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері та 6 вчених-ядерників загинули внаслідок ізраїльської атаки, повідомляють ЗМІ.
Джерело: CNN, іранське державне медіа IRNA та напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim
Дослівно IRNA: "Генерал-майор Багері і генерал-майор Саламі були вбиті в результаті окремих ізраїльських ударів в ніч на п'ятницю. Командувач штабу Хатам аль-Анбія генерал-майор Голамалі Рашид також був убитий в результаті ізраїльських ударів".
Деталі: CNN зазначає, що Багері – найвищий військовий офіцер Ірану, став другим високопосадовцем, який загинув в результаті безпрецедентної атаки Ізраїлю на Іран рано вранці в п'ятницю.
IRNA пише, що внаслідок окремих ударів також загинули вчений-ядерник і президент Ісламського університету "Азад" Мохаммад-Мехді Техранчі, вчений-ядерник і колишній голова Організації з атомної енергії Ірану Ферейдун Аббасі та цивільні.
Доповнено: Пізніше напівофіційне інформаційне іранське агентство Tasnim повідомило, що внаслідок ізраїльських ударів було вбито 6 іранських учених-ядерників.
Читайте також: "Обложена фортеця": як економіка Ірану працює в умовах 40-річних санкцій
Передісторія:
- Ізраїль у ніч на 13 червня завдав ударів по столиці Ірану Тегерану і його околицях, а також по інших містах країни. Ізраїль назвав свою атаку превентивною і націленою на підрив ядерної програми та проти військових об’єктів Ірану.
- Також повідомлялося, що внаслідок ударів був убитий головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції (КВІР) генерал-майор Хоcсейн Саламі.
- Речник Збройних сил Ірану бригадний генерал Абольфазл Шекарчі заявив, що Тегеран відповість на удари Ізраїлю, зазначивши, що і США "дорого заплатять", незважаючи на запевнення Вашингтона про свою непричетність.