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Начальник штаба Вооруженных сил Ирана и 6 ученых-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля – СМИ

Ирина БалачукПятница, 13 июня 2025, 08:23
Начальник штаба Вооруженных сил Ирана и 6 ученых-ядерщиков погибли в результате ударов Израиля – СМИ
Начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери. Фото с сайта IRNA

Начальник штаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери и 6 ученых-ядерщиков погибли в результате израильской атаки, сообщают СМИ.

Источник: CNN, иранское государственное медиа IRNA и полуофициальное информационное иранское агентство Tasnim

Дословно IRNA: "Генерал-майор Багери и генерал-майор Салами были убиты в результате отдельных израильских ударов в ночь на пятницу. Командующий штабом Хатам аль-Анбия генерал-майор Голамали Рашид также был убит в результате израильских ударов".

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Детали: CNN отмечает, что Багери, высший военный офицер Ирана, стал вторым высокопоставленным чиновником, который погиб в результате беспрецедентной атаки Израиля на Иран рано утром в пятницу.

IRNA пишет, что в результате отдельных ударов также погибли ученый-ядерщик и президент Исламского университета "Азад" Мохаммад-Мехди Техранчи, ученый-ядерщик и бывший председатель Организации по атомной энергии Ирана Ферейдун Аббаси и гражданские.

Дополнено: Позже полуофициальное информационное иранское агентство Tasnim сообщило, что в результате израильских ударов были убиты 6 иранских ученых-ядерщиков.

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